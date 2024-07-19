Более 30 млрд тенге заработали платные дороги в Казахстане

В 2023 году сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог Казахстана составила порядка 31,9 миллиарда тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на национальную компанию «Казавтожол»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, эти средства направляются на содержание и текущий ремонт платных участков автомобильных дорог, а также на функционирование программного и аппаратного комплекса системы взимания платы, общая протяженность которых составляет 3 221 километр.

Собранные средства распределяются по нескольким ключевым направлениям, что позволяет обеспечивать эффективную эксплуатацию и поддержание дорог в надлежащем состоянии, отметили в компании.