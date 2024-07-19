Более 30 млрд тенге заработали платные дороги в Казахстане
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В 2023 году сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог Казахстана составила порядка 31,9 миллиарда тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на национальную компанию «Казавтожол»
По данным ведомства, эти средства направляются на содержание и текущий ремонт платных участков автомобильных дорог, а также на функционирование программного и аппаратного комплекса системы взимания платы, общая протяженность которых составляет 3 221 километр.
Собранные средства распределяются по нескольким ключевым направлениям, что позволяет обеспечивать эффективную эксплуатацию и поддержание дорог в надлежащем состоянии, отметили в компании.