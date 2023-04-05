Более 50 000 человек погибло в результате землетрясений в феврале на юго-востоке Турции
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Аманжолова Айман
Число погибших при сокрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции в феврале составляет 50 399 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
Идентификация (погибших) продолжается.