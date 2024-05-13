Более 5,2 тысяч человек остаются в пунктах временного размещения

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С начала паводка по республике спасено и эвакуировано свыше 119 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Вернулись в свои дома 55 626 человек. 5 291 человек остаются в пунктах временного размещения.

По республике отведено и откачано 19,4 млн куб метров талой воды из 11 205 частных жилых домов и 3 516 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействовано 7 205 человек и 983 единиц техники, 298 водооткачивающих средств и 54 плавательных средств, 6 воздушных судов.

В городе Петропавловск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются откачка воды из подтопленных домов и дворовых территорий, ежедневное аэровизуальное обследование подтопленных территорий и дезинфекционные работы. За сутки отведено и откачано 232 092 м3 талой воды из 71 жилого дома и 166 дворовых территорий.

В городе Кульсары Атырауской области продолжается откачка из подтопленных домов. За сутки откачано 239 194 куб. метров воды, уложено 22 тысяч мешкотар и 2 479 тонн инертных материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык и берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе.

За сутки в селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области уложено 1 740 мешкотар и 173 тонны инертных материалов, производится укрепление возведенных дамб. Берегоукрепительные работы и мониторинг уровня воды реки Торгай продолжаются.

 

 

 

 

#казахстан #паводки #МЧС

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