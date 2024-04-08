Более 7 тысяч человек находятся в эвакуационных пунктах РК

С начала паводкового периода спасено более 75 тысяч человек, из них свыше 18 тысяч детей, передает Kazpravda.kz

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В пунктах временного размещения находится 7 203 человека, из них 2 794 ребенка. Откачено более 7 млн кубометров талой воды, уложено порядка 993 тысяч мешкотар.

На данный час подтопленными остаются 3,7 тысяч частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях: в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской.

«На контроле находится 105 размывов автодорог, 65 населенных пунктов без транспортного сообщения», - сообщил на брифинге в СЦК старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл.

По его данным, в аварийно-спасательных работах задействовано более 16 тысяч человек.

МЧС призвало граждан соблюдать меры безопасности в паводковый период.

«Не покидайте дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения. При получении сигнала на оповещение предупредите соседей, окажите помощь инвалидам и детям, строго следуйте инструкции. Заранее подготовьте одежду, запас продуктов питания, медикаменты, документы сложите в непромокаемые пакеты. Разъедините все потребители электроэнергии, выключите газ, погасите огонь в печах, закройте окна и двери», - сказал Сайпаш Ерасыл.