Более 80 тонн продовольствия разбронировали из госматрезерва

Также государство выделит 158 тонн нефтепродуктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в республиканском информационном штабе.

«Из государственного материального резерва дополнительно разбронирована 81 тонна продовольственных товаров и 158 тонн нефтепродуктов для Атырауской области, постельные принадлежности на 10 тысяч человек для Западно-Казахстанской области. В целом в пострадавшие регионы доставлено 3 290 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами», - сказал спикер.

Из-за обильного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль, Ишим, Жабай в с. Гастелло Жаркаинского района, с. Ишимское Жаксынского района, с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области, в селах Соколовка, Большая малышка, Кустовое, Вагулина, Красноярка, Пресновка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области произошло подтопление 50 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано свыше 600 человек, которые размещены в эвакопункте и у родственников.

«Из-за угрозы подтопления в настоящее время проводится эвакуация в с. Куйлыс Иргизского района Актюбинской области», - добавил представитель МЧС.

Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 113 867 человек, из них 39 943 ребенка. В эвакопунктах находятся 6 704 человек, из них 3 052 ребенка. Отведена вода из 3 570 жилых домов и 2 225 дворовых территорий. К этому часу вернулись в свои дома 15 125 человек. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных.

В данное время остаются подтопленными 5 732 частных жилых дома, 1 579 дворовых территорий и 2 035 дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.