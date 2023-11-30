Свыше 9 млн тенге присвоила бухгалтер в Жамбылской области

Преступные действия бухгалтера установили прокуроры Шуского района. 1 августа они зарегистрировали досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.189 УК «присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере».

Следствие поручено департаменту экономических расследований области.

«Ущерб государству составил свыше 9,9 млн тенге, который возмещен в ходе следствия. По приговору Шуского районного суда от 9 ноября 2023 года бухгалтер центра осуждена на 4 года лишения свободы (условно) с запретом заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Жамбылской области.