Большая вода: около тысячи актюбинцев получили единовременную выплату

Единовременная соцвыплата установлена в размере 300 тыс. тенге в Актобе и Айтекебийском районе, в остальных районах – 369 200 тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: diapazon.kz

В Актюбинской области ведется работа по оказанию всесторонней поддержки и необходимой помощи пострадавшим от наводнения.

Одна из мер – предоставление единовременной социальной выплаты семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В области за единовременной выплатой обратились 1272 семьи. Отделы занятости и соцпрограмм на 12 апреля назначили выплату 960 семьям на общую сумму свыше 313 млн тенге.