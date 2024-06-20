Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области

Общество
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Валентина Мелехова

Оказалось, что руководители частных спортивных секций требовали оплату из бюджета за детей, которые не посещали занятия.

фото из архива "КП"

Выяснилось это в марте прошлого года, когда на портале artsport.edu.kz, где и функционировала программа подушевого финансирования в течение трех лет, ввели функцию верификации, то есть подтверж­дение родителями своего аккаунта электронной цифровой подписью (ЭЦП). Тогда и стало понятно, что в реальности частные спортивные секции посещает меньше детей, чем утверждают поставщики.

– Есть дети, которые после окончания 9-го класса уезжают из города и области, а поставщики продолжают подавать на них табеля, как будто они посещают занятия. Мы, как оператор программы, отрабатываем эти моменты в ручном режиме и архивируем такие ваучеры. В прошлом году во время этой «зачистки» архивировано порядка 2 000 ваучеров, – рассказала заместитель руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена Киреева.

В общей сложности в 2023-м после архивации количество детей, занимающихся в частных спортивных секциях по госзаказу, сократилось почти вдвое: с 7 000 до 4 000. Это произошло и по причине ухода поставщиков – свою работу прекратили четыре секции. Еще пять отказались участвовать в программе в этом году. Сейчас на портале Damubala.kz по Костанайской области зарегистрирован 81 пос­тавщик.

Некоторые поставщики считают финансирование по программе госспорт­заказа слишком скудным, хотя сумма, затрачиваемая из бюджета на занятия детей в частных секциях, за последние пару лет увеличилась почти вдвое. Если в 2022-м в среднем на одно занятие одного ребенка выделялось 1 200 тенге, то сегодня – уже 2 000.

– Кроме того, ужесточились требования к тренерам, которые работают по программе подушевого финансирования. Если раньше это мог быть мастер спорта или же человек, который прошел специальные курсы, то сейчас тренер должен быть более квалифицированным – иметь физкультурное среднее специальное или высшее образование. В этом плане нормативно-правовые акты привели в соответствие с требованиями спортивных школ, – говорит Елена Киреева. – Многие дети начинают заниматься спортом в раннем возрасте – в 4, 5, 6 лет. Они порой посещают занятия нерегулярно, поэтому и происходят движения в очереди. К тому же многие дети переходят из частных секций в спортивные школы. Родители начинают понимать: если программа госспортзаказа подразумевает активный досуг детей, то в спортшколе уже предъявляются требования к подготовке спортивного резерва.

И все же программа подушевого финансирования пользуется большим спросом в Костанайской области. Сегодня работа организована в 352 секциях по 18 видам спорта. Особой популярностью пользуются волейбол, шахматы и футбол. Стоит заметить, что в регионе совершенно отсутствуют секции по зимним видам спорта, потому что для их функционирования требуются мощные базы и дорогостоящий инвентарь. Также ни один поставщик пока не принял на себя обязательства по организации спортивных секций для детей с особыми потребностями.

#Спорт #выплаты #бюджет #детский спорт #спортивные секции

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