Будут ли в Казахстане выпускаться авто без ABS и подушек безопасности, ответили в МИИР

В Казахстане не могут выпускаться автомобили, не соответствующие нормам безопасности. Об этом заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, разъясняя Постановление Правительства №843 от 22 октября 2022 года «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, производимых на территории Казахстана, и проведения оценки их соответствия», сообщает Kazpravda.kz.

В МИИР рассказали о значении и деталях этого документа в связи с тем, что в СМИ распространяется некорректная интерпретация его норм.

Постановление принято для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2022 года №45 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №877», подписанного странами ЕАЭС.

«Постановление Правительства, действующее до 1 февраля 2023 года, не дает прямого права производителям выпускать автомобили, не оснащенные ABS, ESP, подушками безопасности и со сниженным экологическим классом.

Для получения разрешения на выпуск автомобилей, не оснащенных указанными системами, производитель обязан провести отдельную сертификацию модели, которая, несмотря на отсутствие определенных комплектующих, должна быть безопасна. Данное условие предусмотрено в решения Совета ЕЭК», – подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, на сегодняшний день ни одна модель не может производиться в Казахстане без соответствия требованиям безопасности. Поэтому производители продолжают полностью соблюдать технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», отметили в Мининдустрии.

МИИР убедительно попросил медиасообщество в дальнейшем воздержаться от распространения заведомо неверной информации и напомнил об ответственности.