В хищении более 90 млн тенге подозревают бухгалтера школы в Талгаре

Бюджетные деньги должны были выплатить сотрудникам одной из школ Талгарского района в качестве заработной платы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Как уточняется, бухгалтер перечисляла деньги несуществующим работникам школы и своим родственникам.

Предварительный ущерб составил более 90 млн тенге, его подсчет продолжается.

— По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Материалы направлены в департамент экономических расследований по Алматинской области, — сообщили в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что аналогичный факт выявлен в Енбекшиказахском районе, где по результатам расследования ущерб на сумму более 10 млн тенге погашен бухгалтером школы.