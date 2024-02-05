Бухгалтера отдела образования подозревают в хищении 34 млн тенге из области Жетысу

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Как сообщается, в Кербулакском районе бухгалтера отдела образования подозревают в хищении 34 млн тенге бюджетных денег, путем незаконной выплаты повышенных заработных плат и отпускных учителям, а также вовсе неработающим в организации.

В другом случае, акимат Сарканского района оплатил более 29 млн тенге за неустановленные санитарно-гигиенические узлы на туристических объектах.

— По данным фактам управлением досудебного расследования прокуратуры области Жетысу начаты досудебные расследования по п.2 ч.4 ст.189 УК РК «Хищение в особо крупном размере, — сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



