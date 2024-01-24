Булочки самоуправления

Эта работа ведется в рамках проекта Европейского союза по развитию региональной экономики и совершенствованию системы самоуправления в сельских округах. На грант, выделенный в соответствии с проектом, в селе Бесколь Кызылжарского района члены семьи Султангазиевых приобрели конвекционную печь и расширили производство в местном кулинарном цехе. Сегодня здесь выпекают хлеб 20 видов, выпус­кают различные кондитерские изделия.

– Работаем так уже полгода, – сообщила Жанна Султангазиева. – Выпекаем хлеб и булочки, сушим сухари, делаем пряники, печенье, кексы…

Программа Европейского союза помогла наладить диалог населения и органов власти, решить многие проблемы.

– Конечно, это очень важно, чтобы диалог укреплялся и государство действительно слышало людей, – отметила координатор проектов представительства ЕС в Казахстане Снежана Попова.

О результатах проекта говорилось на итоговой конференции с участием делегации Представительства Европейского союза в Казахстане.

В рамках этой инициативы обучение развитию сообщества прошли 114 человек, в том числе 62 женщины. Развитию бизнеса были обучены 80 человек, в том числе 45 женщин.

Успешно реализованы пять социальных и девять бизнес-проектов, отобранных по итогам открытого конкурса «Лучшие общественные инициативы» для финансовой поддержки на общую сумму 30 млн тенге.

Участники конференции обсудили итоги проекта и рекомендации по дальнейшему совершенствованию местного самоуправления в Казахстане. Бенефициары финансовой поддержки представили свои социальные и бизнес-проекты, охватывающие такие сферы, как производство и переработка строительных материалов, кулинарной и сельскохозяйственной продукции, питьевой воды, инициативы по организации досуга для людей с ограниченными возможностями, игровые площадки для детей.

Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Казах­стане Йоханнес Баур заявил:

– Европейский союз приветствует реформы Казахстана по дальнейшей демократизации, либерализации и децентрализации. Через этот проект мы были рады помочь местным админис­трациям и сельским жителям сформировать общее понимание приоритетов развития и объединить усилия для повышения уровня жизни.

Руководитель управления внутренней политики областного акимата Аскар Хабибуллин подчеркнул важность данной инициативы и сказал следую­щее:

– Этот проект помог целевым сообществам улучшить механизмы местного самоуправления, развить человеческий и экономи­ческий потенциал. Для поддержки устойчивого развития и демократии нам необходимо укреплять сотрудничество с гражданским обществом и местным бизнесом.

Проект осуществлен совместными усилиями ЧУ «Integrity Astana» и НПО «The Last Hope» в тесном партнерстве с местными администрациями, региональными отделениями Фонда развития предпринимательства «Даму», Северо-Казахстанского фонда финансовой поддерж­ки сельского хозяйства. Общий бюджет проекта составил 281 278 евро, включая вклад ЕС в размере 250 тыс. евро.