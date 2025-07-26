Совершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные природными катастрофами, включая разрушительные землетрясения, стало основной целью учений, организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям. Они проводились под руководством вице-министра по ЧС генерал-майора Рамиля Камалова, считающего, что только при тесном взаимодействии всех служб можно эффективно реагировать на масштабные катастрофы.

Во время учений через городскую систему оповещения прозвучал сигнал «Внимание всем!». Жителям заранее сообщили о тренировочном характере мероприятия, чтобы избежать паники. В рамках учений на базе многофункционального комплекса «Қызғалдақ» прошла выставка современной спасательной техники и оборудования.

Согласно тактическому сценарию, в регионе произошло условное землетрясение, что привело к множественным авариям и разрушениям. В учениях были задействованы 1 600 человек личного состава, более 200 единиц техники и воздушное судно. В числе участников – силы министерств по ЧС, обороны, здравоохранения, внутренних дел, а также представители департаментов по ЧС Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей. Оперативные штабы были развернуты как на республиканском, так и на городском уровне.

На разных локациях были отработаны несколько сценариев: разрушение жилых домов и пожары в многоквартирных зданиях, аварийная ситуация в шымкентском аэропорту, где условно экстренно приземлился самолет со 154 пассажирами на борту, разрыв газопровода и взрыв в жилом секторе с последующей эвакуацией жителей, железнодорожная катастрофа с участием грузового и пассажирского поездов, утечкой аммиака и угрозой химического заражения, поисково-спасательные операции в коттедж­ном городке «Туран» и жилом комплексе «Жас Отау».

Вице-министр посетил Шымкентский неф­теперерабатывающий завод ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», на территории которого проведены специальные учения по ликвидации условной аварии. Условным пострадавшим оказывалась первая медицинская и психологическая помощь, разворачивались полевые госпитали, также были обеспечены их эвакуация и временное размещение. Руководству завода были даны рекомендации по усилению промышленной безопасности и готовности к действиям в случае ЧС.

По итогам «Жер-2025» отмечена степень готовности служб к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Все сценарии отработаны слаженно и профессионально. Учения продемонстрировали, насколько важны постоянное совершенствование сис­темы гражданской защиты и повышение культуры безопасности среди населения. Вице-министр Рамиль Камалов заявил о намерении МЧС продолжить работу по усилению готовности к любым чрезвычайным ситуациям.