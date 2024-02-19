Сколько в Казахстане городов и сел

Согласно информации, в Казахстане 17 областей, 188 районов, 89 городов, в том числе республиканского значения — 3, поселков — 29, сельских округов — 2 169, сел — 6 256.

— Наибольшее число районов по республике имеется в Акмолинской области, а городов областного значения и поселковых аппаратов акимов - в Карагандинской области. В Акмолинской и Костанайской областях больше сельских аппаратов акимов, а наибольшее число сельских населенных пунктов — в Туркестанской области, — говорится в сообщении.