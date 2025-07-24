Чествовали лучших

Общество
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде в Центре семьи отметили победителей городского этапа «Мерейлі отбасы».

Фото Ансара Кауленова

В этом году заявки на конкурс по пропаганде нравственных устоев, укреплению института и повышения статуса семьи, популяризации семейных ценностей и традиций в казахстанском обществе подали 36 кызылординских семей. 26 из них после отборочной стадии вступили в борьбу за право считаться самой образцовой. Решением специальной комиссии наград удостоились шесть семей. В частности, дипломом акима города I степени награждена семья Издикуловых из пригородного сельского округа Акжарма, ІІ степени – семья Мынжасаровых из Кызылорды, ІІІ степени – семья Кенебаевых из сельского округа Косшынырау.

Гажденбек Издикулов и его суп­руга Гульнаш Калиева вырастили 12 детей и теперь окружены заботой 34 внуков и 16 правнуков. Потомки Издикуловых трудятся в разных сферах и вносят свой вклад в развитие нашей страны. На церемонии награждения заместитель акима города Бакытжан Омаров тройке лучших семей вручил денежные сертификаты и путевки для участия в областном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы». Еще три семьи отмечены специальными призами: «Ұлағатты отбасы», «Берекелі отбасы» и «Үлгілі отбасы».

#конкурс #Кызылорда #Мерейлі отбасы

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