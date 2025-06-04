Фото: МЧС

В ряде регионов Казахстана успешно завершились сертификационные испытания служебных собак, подтверждающие их готовность к выполнению задач в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

В Акмолинской области сертификационные испытания прошли немецкая овчарка Диггер и бельгийские овчарки Аксель и Гера. Кинологические расчёты успешно выполнили все задания и получили допуск к участию в операциях класса «А».

В Алматинской области и Алматы экзамен сдали бельгийские овчарки Эйс, Лада и Альфа, а также немецкая овчарка Арлан. Все собаки подтвердили свою квалификацию, продемонстрировав высокие навыки поиска и слаженность в работе со своими кинологами.

В Восточном Казахстане сертификацию прошли четыре расчёта, в которых работали лабрадоры Хит, Миллениум Стар, Источник Счастья Кьянти и Источник Счастья Виллингтон. В условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям, собаки успешно нашли «пострадавших» в завалах и пересечённой местности.

В области Жетісу прошли испытания, включавшие преодоление полосы препятствий, поиск пострадавших в лесу и разрушенных зданиях. Все расчёты показали высокий уровень подготовки и получили допуск к участию в операциях.

На базе оперативно-спасательного отряда ДЧС Западно-Казахстанской области служебная собака Джесси успешно выполнила все упражнения и задания.

В Кызылординской области хорошие результаты показали бельгийские овчарки Рапита и Яра, голден-ретривер Коди, они защитили класс «А» и получили разрешение на ведение поисковых работ.

В Костанайской области два расчёта продемонстрировали отличные данные в условиях природной и искусственной среды. Все этапы пройдены успешно, выдано разрешение на участие в спасательных операциях.

В Мангистауской области кинологические расчеты со служебными собаками по кличке «Гермес» породы немецкой овчарки и по кличке «Найза» породы бельгийской овчарки достойно прошли сертификационные испытания.

В Экибастузе состоялись сертификационные испытания кинологических расчетов Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области. Молодые собаки Ради и Санти проходили сертификацию впервые, продемонстрировали уверенную и слаженную работу на всех этапах.

В Шымкенте кинологические группы с собаками - лабрадор-ретривер Берта, бельгийские овчарки Ева и Арчи - также успешно прошли сертификацию, подтвердив свою готовность к реагированию на ЧС.

Эти сертификационные мероприятия стали важным этапом в подготовке кинологических расчётов. Они доказывают, что собаки-спасатели — это не просто животные, а профессиональные участники спасательных операций, от работы которых может зависеть человеческая жизнь.

Когда счёт идёт на минуты, именно они первыми приходят на помощь. За каждым спасённым — команда профессионалов, в которую входят и четвероногие герои.