Свыше 700 млн тенге присвоил сотрудник акимата в Шымкенте

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Дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследует департамент АФМ по городу Шымкент, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как стало известно, сотрудник акимата одного из районов Шымкента, используя свое положение, необоснованно завысил цену на работу и материалы в сметной документации. Финансирование пошло на благоустройство и содержание 150 дворов многоэтажных домов на территории города.

«Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 700 млн тенге. С санкции суда был задержан и взят под стражу», – сообщили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит, добавили в агентстве.