Число занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось в Казахстане

Правительство Казахстана сообщило об улучшении инвестиционного климата и развитии предпринимательства в стране, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

По данным Кабмина, на сегодня благодаря принятым мерам число занятых людей в малом и среднем бизнесе увеличилось на 10% и достигло 4,3 млн человек. Это 45% всех трудоспособных граждан республики. В целом за 9 месяцев прошлого года доля МСБ в ВВП РК выросла до 36,5%.

Значительно упрощены условия ведения бизнеса. Так, исключено более 10 тыс. излишних требований. В результате автоматизации систем управления рисками с 1 января назначаются проверки без человеческого фактора. Эта мера также сократит количество проверок в 2 раза.

Государство также реализует меры финансовой поддержки бизнеса. В частности, в этом году планируется просубсидировать и прогарантировать банковские кредиты МСБ на сумму более 900 млрд тенге.

С учетом объединения программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» разработаны новые подходы по поддержке предпринимательства. Предусматривается постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным нефинансовым мерам поддержки.

Кроме того, широко используются инструменты финансирования через облигации и синдицированные кредиты.

Продолжается работа по новому Налоговому кодексу, который предусматривает внедрение сервисной модели администрирования. В результате существенно упростится процесс выполнения налоговых обязательств. В целом количество налогов и других платежей сократится на 20%, а число форм налоговой отчетности – на 30%. При этом новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от уплаты налогов на 3 года.

В результате упрощается исполнение налоговых обязательств и повышается эффективность сбора налогов.