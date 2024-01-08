Число жертв землетрясений в Японии превысило 160

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Не менее 560 человек получили травмы

Фото: bbc.com

Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии с 1 января, достигло 161. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные японскими региональными властями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По последним данным, не менее 560 человек получили травмы различной степени тяжести в результате удара стихии.

Как отмечается, число жертв землетрясения в Японии превысило 100 впервые с 2016 года, когда в результате удара стихии в префектуре Кумамото на юго-западе страны погибли 273 человека.

Экстренные службы по-прежнему не могут установить местонахождение 195 жителей. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там полностью или частично разрушено по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек. В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.

В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы в том числе подразделения Сил самообороны Японии. Последний раз живого человека спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов 6 января - 90-летнюю местную жительницу, которая более пяти суток провела под обломками собственного жилища, разрушенного подземными толчками.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде.

#землетрясение #пострадавшие #жертвы #Япония

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