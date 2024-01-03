Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Японии

Глава государства выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

«С глубокой скорбью воспринял новость о разрушительном стихийном бедствии в Вашей стране, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и благополучного возвращения пропавших граждан в свои семьи», – говорится в телеграмме.