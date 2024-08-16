Дело жизни имама Абдыкадыра-кари Общество 16 августа 2024 г. 1:33 10 Исмаилжан Иминов Мечеть в Каргалы была официально зарегистрирована в 1943 году Многие десятилетия поселок Фабричный (ныне Каргалы) был одним из центров мусульманской религии в Казахстане. Сейчас, к сожалению, об этом почти никто не знает. В советские годы почти полвека в Казахстане было семь-восемь действующих мечетей: одна из них – в моем родном селе Каргалы (в прошлом на территории села находились три поселка: Фабричный (Суконный комбинат), Куншыгыс – Каргалы и Майбулак). История этой мечети связана с судьбой моего отца – имама Абдыкадыра-кари Иминова (1917–1981). Многие документы из его архива сейчас находятся у меня. На территории Каргалы издавна кочевали два рода: левый берег одноименной реки принадлежал роду айкым из племени шапрашты, правый – жаныс из племени дулат. Представители этих родов всегда отличались богобоязненностью: у них были специальные юрты-мечети, где по пятницам и в мусульманские праздники люди собирались, чтобы совершить торжественный намаз. Известно, что некоторые совершали хадж. Время шло. В 1886 году на правом берегу реки Каргалы на средства, собранные под руководством волостного правителя Сата Ниязбекова, была построена мечеть. В первые годы после Октябрьской революции большевики, мечтая о мировой революции и заигрывая с жителями национальных окраин СССР, проявляли относительную терпимость к исламу и мусульманским священнослужителям. Но это продлилось недолго. Окрепнув, советская власть стала закрывать мечети и преследовать не только имамов, но и обычных верующих. Закрыли мечеть и в нашем селе. В середине 1930-х годов в наш край из далекого Кашгара попадает мой отец – Абдыкадыр-кари Иминов (1917–1981). Он родился и вырос в древнем уйгурском городе Кашгаре (ныне СУАР КНР), в юности принимал участие в национально-освободительном движении. Принадлежал к роду ходжей, получил солидное религиозное образование в медресе Аппак-ходжи в Кашгаре, позже учился в медресе Мири-Араб в Бухаре. Большая часть мусульманских священнослужителей в те годы была уничтожена, отправлена в лагеря или в ссылку. Отец чудом остался жив – благодаря дружбе с акыном Жамбылом Жабаевым. Священный Коран и другая мусульманская литература уничтожались, за хранение этих книг давали срок. Абдыкадыр-кари знал наизусть Коран, сходу переводил его на казахский или уйгурский языки, комментировал. Отец вспоминал, что за ним тогда было постоянное наблюдение, в любой момент его могли арестовать. В те годы люди даже боялись традиционного мусульманского приветствия при встречах – «Ассалам алейкум» и стали здороваться «Сәлеметсіз бе» или «Амансыз ба?» После начала Великой Отечественной войны отношение к исламу изменилось, деятельность священнослужителей легализовали. К тому времени в селе вокруг отца сформировалась группа глубоко верующих мусульман в количестве 250 человек. В 1943-м они все подписали заявление к властям с просьбой зарегистрировать их мусульманскую общину и разрешить открыть в Каргалы мечеть. Это был смелый шаг. И власти пошли навстречу: мечеть стала действовать, а мусульманская община села стала первой официально зарегистрированной в Казахстане. По рекомендации Жамбыла имамом избрали моего отца. Абдыкадыра-кари связывали теплые отношения с Жамбылом. В народе его называли «мулла Жамбыла». После кончины акына имам Абдыкадыр-кари совершил обряд жаназы над телом усопшего... 15–20 октября 1943 года в Ташкенте был созван I курултай мусульман Средней Азии и Казахстана. Среди 160 делегатов был и Абдыкадыр-кари Иминов. Председателем Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) был избран шейх, ишан Бабахан. В годы войны в мечети села Каргалы на жума-намаз собирались сотни верующих, а во время айтов – до десяти тысяч мусульман со всей Алматинской области (молились не только в мечети, но и на обширной площади вокруг нее). Отметим, что верующим досталось довольно ветхое здание, где в советские годы была начальная школа (внешне это обычное строение барачного типа). Мусульмане сами сделали капитальный ремонт и вернули мечеть к жизни. Тогда Абдыкадыр-кари был не только имамом, но и бригадиром в колхозе имени Ленина. В его бригаде были верующие, которые не покладая рук вместе с другими колхозниками трудились во имя Победы. В отцовском архиве сохранились документы, справки, свидетельствующие об этом. Мусульманами нашего края были собраны десятки тысяч рублей, драгоценных металлов, вещей в Фонд обороны страны. Конечно, в своих проповедях кари призывал к борьбе с фашистской Германией и всячески поддерживал тех, кто потерял родных и близких на фронте. После Второй мировой войны отношение к исламу стало меняться, религия вновь перешла на полулегальное существование. Например, запрещалось проводить мусульманские обряды: при рождении или проводах в последний путь человека, неке кию (обряд бракосочетания). Но подавляющее большинство моих земляков продолжало соблюдать религиозные предписания. 22 июня 1945 года ушел из жизни великий казахский акын Жамбыл, который многие годы покровительствовал кари. Разумеется, все это отразилось на судьбе имама Абдыкадыра-кари. Органам местной власти было предписано, чтобы они составляли списки лиц, посещающих мечеть. Коммунистов за это сразу исключали из партии, не назначали на руководящие должности, а студентов вузов и техникумов исключали из комсомола, они покидали учебные заведения. В учебно-воспитательных планах учителей школ существовала отдельная графа «атеистическая работа», где были списки детей из верующих семей и план работы с ними (я, сын имама, испытал это на собственном опыте). Вспоминаю, что у отца были теплые, дружеские отношения с директором Каргалинского комбината Ануарбеком Джуруновым и председателем исполкома Фабричного поссовета Жумашем Балькебаевым. Отец на жайлау провел обряд обрезания их пяти- и семилетним сыновьям. Об этом долгие годы знали только члены наших семей. Позже, выполняя завещание друзей, отец проводил их в последний путь по мусульманским канонам. До сих пор мы, их потомки, дружим, вспоминая наших отцов. В 1947-м айт выпал на дни, когда на полях шла уборка урожая. В мечети собралось очень много людей, среди них было немало фронтовиков. Имам поздравил сельчан с главным праздником мусульман. Большинство сельчан отпраздновали айт, некоторые из них – в течение трех дней. После этого на отца поступил донос, будто он призывал верующих не работать во время мусульманского праздника. Абдыкадыра-кари арестовывают за срыв уборочной кампании и отправляют в ссылку в село Баканас Балхашского района. Между тем в личном архиве отца есть документы, свидетельствующие, что за несколько дней до ареста кари во главе своей бригады по-стахановски трудился на колхозных полях. Интересный факт: сохранилась положительная характеристика Иминова, данная после ареста председателем Куншыгыс-Каргалинского сельсовета Аденовым и секретарем Оразовой. Чтобы подписать ее, нужно было мужество, и об этом мне неоднократно говорил отец. В ссылке Абдыкадыр-кари трудится в Балхашском государственном ондатровом хозяйстве «Заготсырье» под наблюдением органов МВД. Работа была очень тяжелая. Действовала ли в это время мечеть? Да. Функции имама официально исполнял Жунус Сарсенов (1882–1972), известный в поселке как Жунус-молда. В конце XIX века он учился у имама местной мечети, до конца своих дней читал пятикратный намаз. Всеми делами мечети в отсутствие Абдыкадыра-кари руководили Малсак (Дихан) Накысбекулы (1870–1967), Ыстыбай Кеншимулы (1867–1964). Эти аксакалы были ближайшими соратниками кари во время открытия мечети. Мечеть села Каргалы в 1940-е годы Малсак был представителем рода айкым племени шапрашты. В детстве учился у аульского муллы, знал наизусть многие суры из Корана. Аксакал пользовался огромным уважением у земляков, почти всю жизнь трудился на своей мельнице. Во время страшного голода начала 1930-х годов он спас от неминуемой гибели многих земляков. Ыстыбай представлял род жаныс племени дулат. Был известен своей праведной жизнью, к его авторитетному слову всегда прислушивались каргалинцы. Я дружу с потомками Малсака Накысбекулы и Ыстыбая Кеншимулы, мы относимся друг к другу как к близким родственникам. С сентября 1947-го до начала июня 1948 года кари находился в ссылке. Он обращался в Верховный Совет СССР с просьбой пересмотреть его дело. И каргалинцы также писали письма с просьбой вернуть имама Абдыкадыра в их мечеть. В Баканасе отца поддержала близкая родственница акына Жамбыла, которая была одним из руководителей Балхашского района. В результате 11 июля 1948 года с отца официально сняли обвинения и разрешили вернуться в Каргалы и «жить в любой точке СССР». Между тем в апреле 1948 года Совет по делам религиозных культов направил своим уполномоченным на местах инструкцию, где предлагал «категорически прекратить всякую регистрацию религиозных общин». Огромные препятствия были в работе действующих мечетей, имамов и их ближайших соратников преследовали. Налоги в мечетях, оплата за электроэнергию были в несколько раз выше, чем в госучреждениях. Годы работы имамом не засчитывались при выходе на пенсию. В Москве Совет по делам религиозных культов при Совете министров СССР отдельно рассмотрел вопрос «О состоянии борьбы с исламом в Джамбулском районе Алма-Атинской области Казахской ССР». Коротко остановлюсь на деятельности этого Совета. 14 сентября 1943 года решением Совнаркома СССР был создан Совет по делам Русской православной церкви, который курировал и другие религиозные организации, в первую очередь исламские. 19 мая 1944 года Постановлением СНК СССР был создан Совет по делам религиозных культов, который старался держать под контролем работу религиозных общин и их лидеров. Конечно же, это был атеистический орган власти. Председателем Совета стал Иван Полянский – кадровый чекист, который многие годы занимался уничтожением ислама и других религий в СССР, принимал участие в репрессиях против многих безвинных граждан. В докладной записке на имя Полянского, в частности, сказано: «В Джамбулском районе в пос. Каргалинка имеется одна зарегистрированная мечеть. Здание этой мечети представляет каркасное помещение, крытое камышом, и имеет небольшой минарет, вмещает около 150 человек. Официально зарегистрированным муллой является Сарсенов Жунус, но община своим решением от 16 июля с. г. отстранила этого муллу и избрала муллой Именова Абу-Кадыра, бывшего китайского подданного, уйгура по национальности. Данная мечеть, хотя и находится в с. Каргалинка, где расположен колхоз имени Ленина, обслуживает верующих мусульман еще следующих колхозов: суконной фабрики (п. Фабричный), колхоза «Ынтымак», колхоза «Майбулак», колхоза «Работник» Джамбулского района, а также колхоза «1-го Мая», колхоза имени Ворошилова и колхоза им. Фурманова Каскеленского района». Следует уточнить два момента: внутренний зал мечети вмещал не менее 200 человек, Жунус Сарсенов не был отстранен, он исполнял обязанности имама во время нахождения отца в ссылке, и 16 июля Абдыкадыр-кари вновь приступил к своим обязанностям. Далее в докладной записке сказано: «В беседе с муллой (имамом Абдыкадыром-кари. – Прим. авт.) выяснилось, что богослужения в мечети совершаются один раз в неделю, когда собираются 40–50 человек верующих, ежедневных намазов не бывает. По большим праздникам «ураза байрам», «курбан байрам» со всех окружных 7–8 колхозов верующие стекаются на торжественное богослужение». Уверен, чтобы не было неприятностей у прихожан, имам специально уменьшил количество людей, посещающих пятничную молитву. Разумеется, после подобной докладной записки власти еще более ужесточили свою политику против верующих и священнослужителей в Жамбылском районе Однако во многих небольших населенных пунктах тогда живы были мужчины, которые до революции получили начальное религиозное образование. Именно они совершали мусульманские обряды при рождении ребенка, провожали в последний путь, молодожены вступали в брак после обряда неке кию… Несмотря на давление и репрессии властей, в Жамбылском районе были незарегистрированные муллы, которые выполняли обязанности имамов: это Абден Игиликов (Узун-Агач), Туменбай Шекенов (колхоз «Октябрь»), Минихан Абдуллин, Сокпонтай Альходжаев (колхоз им. Джангильдина), Набытжан Шакиржанов (колхоз им. XVIII cъезда КПСС). Нужно помнить этих мужественных людей, ведь они сохранили ислам в нашем крае и передали его последующим поколениям. Конечно, имам Абдыкадыр-кари был неординарной личностью. Считаю, что на его судьбу влияли и события на исторической родине уйгуров в Восточном Туркестане (Синьцзяне). Он продолжил свою деятельность на посту имама, был делегатом последующих мусульманских курултаев в Ташкенте. У кари сложились добрые отношения со многими мусульманскими лидерами в Казахстане и Средней Азии. По-отцовски к нему относились первый муфтий САДУМ, ишан Бабахан и первый казий Казахстанского казията Абдугапар Шамшитдинов. Дружеские отношения связывали имама с теологом, поэтом, лингвистом, переводчиком, главой мусульманской общественности Казахстана, казием Садуакасом Гылмани, главой мусульман Кыргызстана, казием, теологом Олимханом-туре Шокировым, руководителем мусульман Монголии Локпан хаджой. Эти люди неоднократно были гостями в нашей семье, где их радушно встречала моя мама Ризванам Махмуткызы. В моей памяти они остались очень скромными, широко образованными, обаятельными людьми, которые в годы сталинских репрессий сохранили великую веру в Аллаха. Все они прошли через лагеря, ссылки. Эти влиятельные исламские священнослужители неоднократно выступали на жума-намаз в нашей мечети с проповедями. И в таких случаях в мечети собиралось несколько сотен человек. Разве можно это забыть?! Обычно богословы приезжали в Каргалы в четверг, ночевали у нас дома, а рано утром в пятницу шли в мечеть. Казалось, что для мусульманской религии не было тяжелее времени, чем сталинское, но после прихода к власти в СССР Никиты Хрущева повсеместно стали преследовать верующих, закрывать мечети. К счастью, мечеть села Каргалы пережила «хрущевские» и застойные времена: все это время она функционировала. Долгие годы имамом в ней служил Абдимуталип кажи Мусаралиев (1937–1996), который пользовался огромным уважением среди каргалинцев. С 1996 года одну из старейших мечетей страны возглавляет Сеиткали (Серик)-кажи Ыбытаев. За эти годы в мусульманском храме несколько раз был сделан капитальный ремонт. Ныне, как и прежде, двери мечети всегда открыты, и сотни прихожан ежедневно приходят сюда, чтобы совершить намаз. #мечеть #память #история #имам #Абдыкадыр-кари #Каргалы