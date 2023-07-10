Денег нет, но вы… чините!

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Республиканский бюджет до сих пор не перечислил ни тиына из 9,4 млрд тенге, необходимых для ремонта ТЭЦ Риддера.

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В Риддере минувший отопительный сезон прошел в режиме чрезвычайной ситуации. По данным областного акимата, всего в работе городской теплоэлектроцентрали произошло 70 остановок.

Как не раз подчеркивал экс-аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов, собственник ТЭЦ фактически самоустранился от управления, а сменивший его в январе 2023-го новый владелец оказался еще хуже. Все аварийно-ремонтные работы в ситуации ЧС на себя взяли крупные предприятия региона. Долги за материалы, оборудование и услуги, предоставленные подрядчиками, составили 2,7 млрд тенге. И они до сих пор не погашены!

В мае в облакимате заверили: на теплостанции проведут капитальный ремонт, разработан график сроком в 3,5 месяца. На первых порах задействуют восемь подрядных организаций, в целом – двенадцать. В связи со сжатыми сроками бригады будут работать в три смены без выходных. Позади пол-лета. Что реально выполнено?

– Весь объем работ оценивается в 9,4 миллиарда тенге, – пояснил исполняющий обязанности акима Риддера Дархан Косантаев. – Восемь подрядных организаций на сегодня работают полностью за свой счет. Из республики пока средства не поступили, ни одного тенге. Надеемся, ждем. Огромную помощь оказывает «Казцинк» – компания выделила 2 миллиарда тенге и еще взялась за изготовление деталей и агрегатов.

По словам и. о. акима, помимо ремонта на самой ТЭЦ подрядчики начали замену магистральных и внутриквартальных сетей, всего на 26 участках общей протяженностью три километра. Понятное дело, тоже за свой счет.

В горно-металлургической компании отметили: такая благотворительность – вынуж­денная. Пятая часть населения Риддера – работники рудников, обогатительной фабрики, металлургического комплекса. Сейчас ремонтные бригады заняты мелкими работами, идет поставка материалов. Основной этап стартует в середине июля. Причем, если ориентироваться на утвержденный график, ввод главного котельного оборудования предусмотрен… глубокой осенью.

С учетом всех рисков «Казцинк» взялся проработать проект дополнительного трубопровода от своей строящейся производственной котельной до городской ТЭЦ. В случае форс-мажора у города будет возможность получить хотя бы тепло от металлургического комплекса. Ввод казцинковской теплостанции и, соответственно, резервной «нитки» намечен на октябрь-ноябрь.

К сожалению, Риддеру пришлось сполна прочувствовать, что бывает, когда предприятие жизнеобеспечения попадает в дурные руки. Несколько зим горожане жаловались на страшный холод в квартирах. Возникла, по сути, патовая ситуация: несмотря на то, что ТЭЦ частная, и владелец, экономя на ремонте, в считанные годы довел ее до полной деградации, спасать станцию, вкладываться в нее приходится всем миром. В режиме ЧС.

Бывший аким области Даниал Ахметов не раз анонсировал в качестве решения передачу теплоэлектроцентрали в коммунальную собственность. Тем не менее, как пояснили в Министерстве энергетики, для такого шага на сегодня нет оснований – нет закона о национализации стратегических объектов, в том числе предприятий жизнеобеспечения. В лучшем случае такой акт будет принят в сентябре.

К слову, с июля ТЭЦ Риддера перешла в руки очередной частной компании. Как подчеркнули в акимате города, несмотря на появление нового владельца, весь намеченный ремонт на сумму больше 9 млрд тенге пройдет, как и планировалось, за счет бюджетных средств.

 

#ТЭЦ #Риддер #ремонт #бюджет #теплоснабжение

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