Депутаты фракции Respublica требует упростить подтверждение инвалидности для онкобольных

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Наумова привела данные, согласно которым ежегодно в стране более 35 тысяч человек заболевают раком, умирают более 14 тысяч человек, на учете состоят 200 тысяч казахстанцев. В динамике за последние 20 лет онкологическая заболеваемость увеличилась в среднем на 25%. В стране смертность от онкологии занимает третье место.

«Во фракцию партии «Respublica» ежедневно поступают многочисленные обращения от граждан с онкологическими заболеваниями с просьбой оказать содействие в решении их проблем.

В частности, гражданами справедливо поднимаются вопросы реабилитации лиц, имеющих онкологические заболевания. Согласно приказу «О некоторых вопросах абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью», лицам с онкологическими заболеваниями не предоставляются данные услуги. Такая дискриминация напрямую нарушает конституционные права граждан с онкологией, в том числе имеющих инвалидность», - сказала депутат.

Отдельно она затронула вопрос присвоения инвалидности лицам с онкологией.

«Согласно статистике в стране более 40 тысяч онкобольных имеют инвалидность, из них только у 16 тысяч (40%) инвалидность бессрочная. Остальные 60% онкобольных ежегодно вынуждены доказывать свою инвалидность, несмотря на то, что многие лишены или частично лишены отдельных органов. Общеизвестно в случае неподтверждения инвалидности, онкобольные лишаются всех льгот, предусмотренных законодательством», - отметила Наумова.

Кроме того, из-за последних изменений в протоколах лечения, пациентам приходится сдавать анализы каждый раз перед получением химиотерапии.

«Складывается впечатление что сотрудники системы здравоохранения защищают свои действия, чтобы избежать ответственности. И без того ослабленный и измученный болезнью организм может дать сбой, не выдержав постоянных болезненных процедур, результаты которых приходится ждать еще некоторое время, а ведь при лечении каждая секунда дорога. Такие действия вызывают недоверие наших граждан к отечественной медицине. Отсутствие единых подходов и стандартов приводит к дисбалансу в бизнес-процессах оказываемых услуг», - возмутилась депутат.

В этой связи Динара Наумова требует создать рабочую группу для всестороннего изучения проблем онкобольных и внести конкретные предложения по защите их прав, разработать программу санаторно-курортной реабилитации лиц с онкологическими заболеваниями, с учетом медицинских противопоказаний по всем видам онкозаболеваний и совместно с общественностью пересмотреть законодательство об установлении инвалидности на предмет упрощения и возможно даже упразднения некоторых бизнес-процессов и протоколов лечения.