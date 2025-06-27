Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год

Экономика,Парламент,Правительство
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На совместном заседании палат Парламента депутаты поддержали отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Основные ключевые итоги за прошлый год озвучил министр финансов Мади Такиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, за пять месяцев 2025 года ВВП Казахстана вырос на 6%, а в 2024 году рост составил 4,8% – преимущественно за счет ненефтяного сектора. Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете увеличилась на 2,5 процентных пункта. Инфляция снизилась с 9,8% до 8,6%. За прошлый год активы Национального фонда выросли на 16% и составили $66,2 млрд долларов. По программе «Нацфонд – детям» всего за 2 года порядка 7 млн детям начислено 233 доллара на каждого ребенка.

Касательно доходной части, то, по данным Минфина, годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 97,2%, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге.

При этом, если рассматривать валовые поступления НДС, с учетом возврата по сравнению с 2023 годом, зафиксирован рост налогов на 1,4% и валового НДС на 4,8%.

Вместе с тем, в 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму  1 трлн. 280 млрд тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 млрд. тенге или на 37%.

Расходы исполнены исполнены на 97,8 % и составили 23,6 трлн тенге. За отчетный период профинансированы ряд направлений, в том числе социальной сферы и инфраструктурных проектов. На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования выделено 93,8 млрд тенге.

Обеспечены жильем 4 557 семей социально - уязвимых слоев населения. 100% детей из этой категории и более 1,7 млн учащихся охвачены бесплатным питанием. Открыто 789 детсадов на более чем 89 тысяч мест. В 2024 году размер стипендии студентов вырос в 2 раза, а количество грантов увеличено на 7%. Открыты 11 филиалов зарубежных вузов. В 2025 году запланировано открытие еще 10 филиалов. Количество иностранных студентов достигло 30 тыс. человек.

В рамках поручения Главы государства в 2024 году введено 40 общежитий на 11 тыс. мест, в 2025 году планируется ввести еще 23 общежития  на 10,5 тыс. мест.

В стране впервые введено 19 млн м2 жилья. Более 300 тыс. человек обеспечено газом, а свыше 200 тыс. центральным водоснабжением. В целом, построено и реконструировано порядка 3,5 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Проведена модернизация 542 км тепловых сетей и 55 тепловых источников, отремонтировано 6,5 тыс. км инженерных сетей. Введена дополнительная электрогенерация суммарной мощностью более 700 МВт. Кроме того, 12 тыс.км дорог было охвачено строительством и ремонтом. В результате нормативное состояние республиканских и местных дорог достигло 93% и 89% соответственно. Также был завершен ремонт 1,5 тыс. км магистральной железнодорожной сети. Объем перевозок по ТМТМ за 2024 год вырос на 62%, до 4,5 млн тонн. При этом транзит увеличился в 4 раза, а транзит из Китая – в 28 раз.

Введены в эксплуатацию три новых терминала в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента.

Агропромышленный комплекс вырос на 13,7% – один из лучших результатов  2024 года  среди отраслей экономики. Урожай зерновых составил 26,8 млн тонн, а урожайность - 16,2 ц/га, что стало рекордом за 12 лет. Профинансировано 505 субъектов АПК,  прокредитовано 3 585 субъектов, закуплено 577 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Завершена модернизация 80 водоканалов общей протяженностью более 400 км. Охват земель водосберегающими технологиями вырос в 1,5 раза, до 470 тыс. га.

За счет мер господдержкки субъекты АПК смогли своевременно провести посевные работы на площади свыше 3,2 млн га.

Министр финансов отметил, что в прошлом году Правительство в приоритетном порядке занималось вопросами поддержки отечественных товаропроизводителей. В рамках регулируемых закупок заключены долгосрочные и офтейк-контракты с отечественными предприятиями на сумму свыше 1 трлн тенге. Этот показатель вырос в 2,5 раза.

Говоря о реализации Национальных проектов Мади Такиев рассказал, что 3 нацпроектов – «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения» и «Доступный интернет» – выделено 751 млрд тенге.

В результате:

- завершено строительство 105 школ, введено 254 тысяч ученических мест. Это позволило решить проблему 22 аварийных, 69 трехсменных школ, а также решить дефицит мест в более 100 школах;

- завершено строительство 460 объектов здравоохранения. В 2025 году будет завершено строительство 195-ти объектов, модернизировано 32 многопрофильных районных больниц;

- интернетом 5G обеспечены 30% городов республиканского значения, 15% городов областного значения.

Также глава ведомства остановился на исполнении целевых индикаторов. В планах развития 26 государственных органов были предусмотрены 173 целевых индикатора.

Кроме того, по его данным, в 2024 году всего проведено 12 корректировок и 1 уточнение республиканского бюджета. Корректировка осуществлялась без изменения структуры бюджета на основании бюджетного мониторинга и предложений АБП. В течение года оптимизированы непродуктивные расходы, а также расходы не первостепенного характера. Теперь информация о проведенной корректировке в течение 5 рабочих дней со дня ее проведения будет предоставляться в Парламент.  

С учетом ежегодных рекомендаций реализован ряд мер. Первое, в целях эффективного использования бюджетных средств совместно с депутатским корпусом в Бюджетном кодексе предусмотрено усиление экспертизы проектов, включающее в себя оценку государственных инвестиционных проектов. Второе, Проводимая политика управления госдолгом будет осуществляться в строгом соблюдении установленных финансовых ограничений.  Утверждение лимитов всех долговых обязательств государства в законе о республиканском бюджете  также является значительным достижением. Третье, в Правительстве учли предложения депутатов по деятельности субъектов квазигосударственного сектора и их подотчетности. С этого года отчеты руководителей субъектов квазигосударственного сектора будут заслушиваться в Парламенте при планировании бюджета и при рассмотрении отчетов Правительства.

#Парламент #Правительство #бюджет #отчет

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