Запущен официальный интернет-ресурс Курултая Казахстана

Новая площадка будет информировать граждан о работе депутатов и рассматриваемых законопроектах

Фото: Пресс-служба Курултая

В Казахстане начал работу официальный сайт Курултая Республики Казахстан - quryltai.kz. На новой интернет-площадке будет размещаться информация о деятельности Курултая и его депутатов, передает Kazpravda.kz.

На сайте пользователи смогут ознакомиться с текстами законопроектов, анонсами предстоящих мероприятий и аналитическими материалами.

«На официальном сайте будут доступны онлайн-трансляции заседаний Курултая, а также фото- и видеоматериалы», — сообщили в пресс-службе Курултая.

Ресурс также станет площадкой для оперативного информирования граждан о работе депутатов и деятельности Курултая.