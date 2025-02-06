Десятки пенсионеров стали жертвами финпирамиды «Happy Life KZ»

Мошенничество,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Злоумышленница привлекала вкладчиков под видом продажи биологически активных добавок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники столичного Департамента АФМ пресекли деятельность финпирамиды «Happy Life KZ», сообщает Kazpravda.kz 

Было установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денег составила более 286 млн тенге.

В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 граждан. Все пострадавшие – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками.

Проведенным финансовым расследованием было установлено, что на незаконно полученные деньги подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге.

«С санкции суда на указанную квартиру наложен арест. Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Досудебное расследование продолжается», – говорится в официальном сообщении.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит распространению, добавили в АФМ.

 

#жертвы #финпирамида #пенсионеры #Happy Life KZ

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