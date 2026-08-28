Обещанные 70% дохода обернулись миллиардным ущербом для более 500 казахстанцев

Обещание дохода в 70% стало приманкой, за которой скрывалась финансовая пирамида «ХАС».

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В Павлодаре завершелся суд над ее организаторами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

"В 2022–2023 годах уроженец СКО организовал преступную группу из числа своих знакомых, жителей города Астаны и Павлодарской области, которая привлекала денежные средства граждан столицы, а также Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов страны. Поверив обещаниям о высокой доходности, 376 граждан передали участникам пирамиды свыше 2 млрд теңге", - говорится в сообщении.

Организатор группы признан виновным и осужден к лишению свободы, другим участникам назначены различные виды и сроки наказания.

Имущество, добытое преступным путем в виде земельных участков и квартир в городах Астаны и Павлодара, 18 автомашин и денежных средств в сумме более 300 млн теңге, конфисковано. Приговор вступил в законную силу.

При этом, защита прав пострадавших на этом не завершилась. В ходе дальнейшей работы выявлены еще 139 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму 882 854 500 теңге. По вновь установленным обстоятельствам проведено расследование, собрана необходимая доказательственная база, после чего уголовное дело направлено в суд.

В суде государственный обвинитель представил убедительные доказательства, раскрыл механизм преступной схемы и ее последствия для потерпевших. Особое внимание было уделено защите имущественных интересов граждан и необходимости восстановления нарушенных прав.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя: виновные лица осуждены к длительным срокам заключения.

В результате принятых мер обеспечена защита прав 515 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму около 3 млрд теңге, часть из которых реально возмещена потерпевшим.

Прокуратура продолжает выявлять и пресекать незаконные схемы привлечения денежных средств, добиваясь не только привлечения виновных к ответственности, но и реального восстановления прав граждан.

Прокуратура предупреждает: обещание гарантированной сверхприбыли за короткий срок — один из ключевых признаков финансовой пирамиды. Прежде чем передавать деньги, необходимо проверить законность деятельности организации и наличие соответствующих разрешений.