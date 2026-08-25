Восемь участников свадебного кортежа привлекли к ответственности в области Жетысу

Во время праздничного мероприятия водители автомобилей совершали опасные маневры, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения
В Жаркенте полицейские установили участников свадебного кортежа, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения и общественного порядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Во время праздничного мероприятия водители автомобилей совершали опасные маневры, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения. На одном из транспортных средств без соответствующего разрешения было установлено устройство для подачи специального звукового сигнала. Кроме того, отдельные участники кортежа привлечены к ответственности за нарушение тишины.
Всего по выявленным фактам к ответственности привлечены 8 человек. Одно транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
Полиция напоминает: ни один факт грубого нарушения общественного порядка и правил дорожного движения не останется без внимания. Порядок начинается с уважения к закону и окружающим. Никакие праздничные мероприятия не оправдывают демонстративное игнорирование установленных требований и пренебрежение безопасностью граждан. Независимо от повода, возраста или социального статуса любые грубые нарушения будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством.