Восемь участников свадебного кортежа привлекли к ответственности в области Жетысу

Во время праздничного мероприятия водители автомобилей совершали опасные маневры, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения

Фото: Polisia.kz

В Жаркенте полицейские установили участников свадебного кортежа, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения и общественного порядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Во время праздничного мероприятия водители автомобилей совершали опасные маневры, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения. На одном из транспортных средств без соответствующего разрешения было установлено устройство для подачи специального звукового сигнала. Кроме того, отдельные участники кортежа привлечены к ответственности за нарушение тишины.

Всего по выявленным фактам к ответственности привлечены 8 человек. Одно транспортное средство помещено на специализированную стоянку.