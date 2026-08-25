20-летнюю закладчицу осудили на 7 лет тюрьмы

Закон и Порядок

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20-летняя девушка, прибывшая из Алматы в Актау, планировала распространять наркотики через Telegram методом «закладок»,  Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области 

Ее преступная деятельность была своевременно пресечена,  при личном досмотре сотрудники полиции изъяли 27 свёртков с синтетическими психотропными веществами.

Приговором Актауского городского суда она осуждёна к 7 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Предложения о «лёгком заработке», «работе курьером» или «закладчиком» в Telegram — это не способ заработать, а прямой путь к уголовной ответственности, предупреждают в прокуратуре.

#приговор #наркотики #закладчица

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