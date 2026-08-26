Похитил клиентскую базу и обещал iPhone: задержан предполагаемый мошенник

Закон и Порядок

В Акмолинской области установили подозреваемого в серии мошеннических действий под предлогом получения несуществующего выигрыша — смартфона iPhone, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день установлены два потерпевших: житель Бурабайского района Акмолинской области и жительница Алматинской области. Киберполицейские не исключают, что количество обманутых граждан может быть значительно больше.

Установлено, что 33-летний житель области Жетысу ранее работал в ТОО, официально занимавшемся продажей и доставкой товаров. После увольнения мужчина незаконно завладел клиентской базой компании и впоследствии начал связываться с теми,  кто ранее приобретал там товары.

Злоумышленник сообщал клиентам, что они якобы стали победителями розыгрыша и выиграли iPhone. При этом для получения “приза” необходимо было оплатить его доставку в размере 55 тысяч тенге.

Поскольку потерпевшие ранее действительно пользовались услугами данной компании, звонки и информация о выигрыше не вызвали у них подозрений. Доверившись, они переводили указанную сумму на предоставленные им реквизиты.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

#хищение #телефон #мошенник

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