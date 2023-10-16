Дети грантов

Общество
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Марат Сейтказиев, Восточно-Казахстанская область

На востоке страны успешно действуют программы поддержки молодежного предпринимательства.

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В рамках проекта Zhas Project жители области в возрасте от 18 до 35 лет могут получить под бизнес-идею грант в 1 млн тенге.

Как рассказали в объе­динении юридических лиц «Гражданский Альянс ВКО», проект осуществляется при поддержке Министерства культуры и информации РК. При рассмотрении зая­вок приоритет получают бизнес-идеи, предложенные молодыми людьми из социально уязвимых категорий: из числа безработных, проживающих в малообес­печенных семьях, сирот и лиц с ограниченными возможностями, родителей, воспитываю­щих ребенка-инвалида, многодетных мам, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Всего для претворения в жизнь 14 идей Zhas Project региону выделили 14 млн тенге. Все участники проекта пройдут обучение навыкам предпринимательства и получат поддержку менторов.

Кроме того, в Восточном Казахстане на льготное кредитование молодых предпринимателей из бюджета выделили 1 млрд 90 млн тенге. Всего пре­дусмотрено 218 кредитов, заявители могут претендовать на сумму до 5 млн тенге под 2,5% годовых. Как пояснили в областном управлении координации занятости и социальных программ, инициатива предложена в соответствии с Указом Главы государства «О мерах по реализации предвыборной программы Президента Рес­публики Казахстан «Справедливый Казах­стан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

На сегодня для рассмот­рения принято 225 заявок, 212 из них на общую сумму 939 млн тенге уже одобрено. В основном бизнес-проекты касаются животноводства – 132 заявки. Вместе с тем комиссия также одобрила бизнес-идеи по развитию пчеловодства, грузовых перевозок, услуг салонов красоты, полиграфии, отдыха и развлечений, общественного питания, техобслуживания автомобилей и другие.

Срок микрокредита – до пяти лет, для проектов в сфере животноводства – до семи. В качестве залога может выступать движимое или недвижимое имущество, плюс возможно участие залогодателя.

#проект #грант #бизнес #молодежь #Zhas Project

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