Дети грантов Общество 16 октября 2023 г. 1:30 10 Марат Сейтказиев, Восточно-Казахстанская область На востоке страны успешно действуют программы поддержки молодежного предпринимательства. фото автора В рамках проекта Zhas Project жители области в возрасте от 18 до 35 лет могут получить под бизнес-идею грант в 1 млн тенге. Как рассказали в объединении юридических лиц «Гражданский Альянс ВКО», проект осуществляется при поддержке Министерства культуры и информации РК. При рассмотрении заявок приоритет получают бизнес-идеи, предложенные молодыми людьми из социально уязвимых категорий: из числа безработных, проживающих в малообеспеченных семьях, сирот и лиц с ограниченными возможностями, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, многодетных мам, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Всего для претворения в жизнь 14 идей Zhas Project региону выделили 14 млн тенге. Все участники проекта пройдут обучение навыкам предпринимательства и получат поддержку менторов. Кроме того, в Восточном Казахстане на льготное кредитование молодых предпринимателей из бюджета выделили 1 млрд 90 млн тенге. Всего предусмотрено 218 кредитов, заявители могут претендовать на сумму до 5 млн тенге под 2,5% годовых. Как пояснили в областном управлении координации занятости и социальных программ, инициатива предложена в соответствии с Указом Главы государства «О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». На сегодня для рассмотрения принято 225 заявок, 212 из них на общую сумму 939 млн тенге уже одобрено. В основном бизнес-проекты касаются животноводства – 132 заявки. Вместе с тем комиссия также одобрила бизнес-идеи по развитию пчеловодства, грузовых перевозок, услуг салонов красоты, полиграфии, отдыха и развлечений, общественного питания, техобслуживания автомобилей и другие. Срок микрокредита – до пяти лет, для проектов в сфере животноводства – до семи. В качестве залога может выступать движимое или недвижимое имущество, плюс возможно участие залогодателя. #проект #грант #бизнес #молодежь #Zhas Project