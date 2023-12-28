Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем – Смаилов об отмене моратория на проверки бизнеса

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О том, чего ждать казахстанским предпринимателям после отмены моратория на проверки бизнеса в 2024 году, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу «24KZ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Глава правительства подчеркнул, что малый и средний бизнес является основой экономики и устойчивости любой страны. Поэтому государство придает ключевое значение созданию благоприятной бизнес-среды.

«Мы совместно с бизнес-сообществом провели большую работу по выявлению избыточных требований, которые препятствуют развитию предпринимательства. По итогам мы выявили больше 10 тысяч излишних требований. На сегодня 9 тысяч уже отменены. Оставшиеся будут исключены в начале следующего года с принятием соответствующего закона в парламенте», — сказал Алихан Смаилов. 

По его словам, также проведена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит планировать проверки, исключив человеческий фактор. В результате их количество сократится в 2 раза. В целом административное давление на законопослушных предпринимателей снизится.

«Таким образом, после завершения моратория тотальных проверок в стране не должно быть. Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем», — подчеркнул премьер-министр. 

Он добавил, что на различных площадках в министерствах и правительстве на регулярной основе предметно рассматриваются проблемные вопросы бизнеса. Многие из них получили свое решение.

По словам главы правительства, доля МСБ в экономике выросла до 36,5% ВВП. Только за текущий год количество занятых здесь увеличилось на 500 тысяч и достигло 4,3 млн человек. Темп роста составил порядка 14%. 

«При этом перед нами стоит задача довести долю МСБ в среднесрочной перспективе до 40% к ВВП. Это будет основой для дальнейшего устойчивого развития страны», — заключил он. 

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