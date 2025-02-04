Долги при наличии денег на депозитах обнаружили в акиматах Карагандинской области

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Проверочные мероприятия охватили управление финансов Карагандинской области, управление экономики, управление энергетики и ЖКХ, ТОО «Қарағанды Су», ТОО «Теплотранзит Караганда», ТОО «Центр модернизации жилищного фонда», АО «Футбольный клуб «Шахтер» и Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Караганды.

В результате установлено, что за последние 5 лет долг местных исполнительных органов увеличился в 2,2 раза, а расходы на его обслуживание – в 1,5 раза. В частности, во время пандемии коронавируса имели место масштабный выпуск государственных ценных бумаг и несоблюдение лимита долга МИО на 2020 год на 3,8 млрд тенге. При этом сегодня общая долговая нагрузка оценивается как управляемая.

Однако, несмотря на благоприятную динамику долга в настоящее время, пик нагрузки на бюджет по его погашению придется на 2031 год – 21,7 млрд тенге по 20 договорам. В целом, из общей суммы основного долга на 1 января 2024 года 60,4% подлежит погашению в период с 2030 по 2043 год. Аудиторы также отметили формальный подход госорганов на областном уровне к мониторингу внешних и внутренних займов объектов квазигоссектора.

Так, на фоне общей нерентабельности ТОО «Теплотранзит Караганда» увеличение его убытков повышает риск неисполнения принятых обязательств по кредитным договорам.

Установлены факты распределения чистой прибыли в пользу доли участников ТОО «Қарағанды Су» и заимствования бюджетных кредитов при параллельном размещении свободных денег на банковских депозитах.

Неэффективное управление финансовыми ресурсами АО ФК «Шахтер» привело к наращиванию кредиторской задолженности из года в год, в том числе по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам.

В целом по итогам проведенного аудита общая сумма установленных нарушений норм законодательства РК составила почти 5,3 млрд тенге. Ревизионная комиссия направила объектам аудита необходимые рекомендации и вынесла предписания для устранения выявленных нарушений.