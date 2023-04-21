Долю теневой экономики удалось снизить до 19,75% к ВВП – Минфин РК

Экономика
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Министр финансов также сообщил, что по итогам 2022 года объем таможенных платежей и налогов достиг 3,4 трлн тенге, что на 50% больше, чем за 2021 год.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил на заседании Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции о ходе исполнения Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике. За Министерством финансов закреплено исполнение 26 пунктов, 15 исполнены в полном объеме за последние два года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

«Реализация данных мероприятий позволила повысить эффективность таможенных досмотров, улучшить камеральный контроль, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям. В целом, реализуемые меры позволили за последние 3 года снизить долю теневой экономики с 27% до 19,75% к ВВП и обеспечить 2 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет», – рассказал Ерулан Жамаубаев.

По его данным, положительный результат также достигнут в вопросе снижения расхождений зеркальной статистики с КНР. По итогам работы увеличены стоимостные индикаторы по отдельным товарам в 2,5 раза. Налажен онлайн-обмен экспортными декларациями.

В целях обеспечения централизованного контроля и автоматизированного мониторинга пересечения границы, исключения человеческого фактора и минимизации коррупционных рисков создано Главное диспетчерское управление.

«Так, по итогам 2022 года объем таможенных платежей и налогов достиг 3,4 трлн тенге, что на 50% больше, чем за 2021 год», – сказал Ерулан Жамаубаев.

За 2 года реализации пилота ограничена деятельность около 9 тыс. участников фиктивных сделок с суммой оборота 4,1 трлн тенге. Признана недействительной через судебные органы регистрация свыше 4 тыс. субъектов на сумму взаиморасчетов 1 трлн тенге. Судами признаны недействительными 3 890 сделок на 402 млрд тенге.

Ерулан Жамаубаев подчеркнул, что в соответствии с поручением главы государства, проводится совместная работа с АО «КТЖ» по упрощению таможенного транзита. Предусматривается интеграция информсистем железнодорожного перевозчика и органов госдоходов, в том числе выпуск транзитных деклараций. Внедряются автоматическая регистрация и выпуск транзитных деклараций на товары, следующие «сквозным» транзитом из Китая в Европу через Казахстан.

«Учитывая, что снижение теневой экономики является ключевым фактором увеличения доходной части бюджета, Минфином внесены дополнительные мероприятия в новый Комплексный план. Это усиление контроля в сфере оборота нефти и нефтепродуктов путем введения обязательных электронных товаросопроводительных документов. Также предусматриваются меры по администрированию электронных торговых площадок», – сообщается на сайте премьер-министра.

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