«Душа поэта открыта всем...»

Поэзия и правда

Выдающийся художник слова, воспевший в стихах красоту родного края, гуманист, страстно отстаивавший человеческое достоинство, патриот, до конца дней преданно служивший своему народу, – таким народный писатель Казах­стана, лауреат Государственной премии Казахской ССР Туманбай Молдагалиев (1935–2011) остался в памяти поколений.

Развивая лучшие традиции отечественной литературы, он создал бессмертные образцы гражданской, философской и любовной лирики, отличающиеся особой напевностью и мелодичностью, а также несколько монументально-эпических поэм, в которых выступил как мастер пейзажа, тонкий психолог и блестящий стилист. «Туманбай Молдагалиев был королем казахской лирики. В его произведениях нам слышен шелест птичьих крыльев, завывание ветра, журчание воды и шелест листьев. Как поэт, он чутко улавливал тревоги и волнения всего мира. Его душа всегда была наполнена весенними чувствами», – говорил о своем старшем товарище известный казахский поэт Темирхан Медетбек.

Туманбай Молдагалиев родился 20 марта 1935 года в ауле Жарсу Енбекшиказахского района Алматинской области. Окончив среднюю школу, поступил на филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. Здесь родилось его стихотворение «Украинской девушке», опубликованное в одной из областных газет и принесшее автору широкую известность.

Об истории его создания поэт вспоминал так: «Я пишу стихи с детства. Но тогда это была еще не поэзия, а лишь подражание ей. Первые мои стихотворения появились на страницах газеты «Үлгілі колхоз» Енбекшиказахского райо­на Алма-Атинской области. Ее редактор Усенбай Тастанбеков был большим ценителем поэзии. Именно он вселил в мое юное сердце веру в то, что в будущем я стану поэтом. Однажды я получил письмо, в котором Усенбай-ага писал: «Туманбай, твои поэтические крылья начинают крепнуть. Попробуй отправить свои стихотворения в областные или респуб­ликанские литературные издания».

Следуя его совету, я послал одно произведение в редакцию областной газеты «Коммунизм таны», которая тогда только начинала издаваться. Вскоре после этого один из моих друзей вручил мне свежий выпуск газеты и поздравил меня. Оказалось, что редакция опубликовала мое стихотворение об украинской девушке.

В те же дни в нашем университете проходил литературный вечер. Молодые поэты, студенты КазГУ, один за другим читали свои стихотворения. Выступали Жардем Тогашев, Нургожа Ораз, Турап Айдаров. Публика встретила их очень тепло. И вдруг в самом конце мероприятия один из однокурс­ников, сидевших рядом со мной, встал и сказал: «Туманбай тоже пишет стихи, но читать их стесняется. Как насчет того, чтобы послушать пару его произведений?» Я был очень напряжен, но отступать некуда. Пришлось выйти на сцену и прочитать несколько своих сочинений. Одним из них как раз было опубликованное недавно стихотворение об украинской девушке.

Мое выступление очень понравилось публике. Жардем Тогашев сказал, что возлагает большие надежды на мое будущее».

В 1956-м молодой поэт, завоевавший симпатии читателей своими первыми публикациями, окончил университет и начал трудовую деятельность литературным сотрудником республиканской газеты «Лениншіл жас».

На следующий год в Казгослитиз­дате увидела свет «Студенческая тет­радь» – первый сборник Туманбая Молдагалиева, объединивший лучшие стихотворения поэта. По словам его современников, книга стала заметным явлением в казахской литературе 50-х годов, поразив читателей свежестью поэтических открытий, экспрессией, естественной простотой и возвышенным отношением к окружающему миру. Яркой чертой поэзии Туманбая Молдагалиева, определявшей весь его творческий облик, стала высокая идея гражданственности, в которой воплощалась неразрывная духовная связь литературы с жизнью народа. Лирически поставленный голос и воздушная мягкость поэтического слога органически сочетались в стихах Молдагалиева с постановкой сложнейших вопросов мироздания, патриотической страстностью и мастерством эпических обобщений.

Появление «Студенческой тетради» моментально приковало внимание маститых литературных критиков к творчеству Туманбая Молдагалиева, которому будет суждено стать одним из лидеров поколения казахских поэтов, пришедших в большую литературу во второй половине 50-х годов.

Весь дальнейший трудовой путь Молдагалиева неразрывно связан с деятельностью крупнейших республиканских изданий. С 1956 по 1959 год он работал литературным сотрудником журнала «Пионер», в 1959–1971 годах был редактором, а затем старшим редактором издательства «Жазушы», книжная продукция которого в то время приобрела не только всесоюзную, но и мировую известность.

«Работая с писателем Муканом Иманжановым в журнале «Пионер», – вспоминал Туманбай Молдагалиев, – я прошел школу человечности, честности, скромности и большой любви к людям. Поэтическому мастерству, гражданственности и бескорыстному служению стране я учился у Абдильды Тажибаева, Таира Жарокова, Жумагали Саина, Касыма Аманжолова, Дихана Абилева, Калижана Бекхожина, Хамита Ергалиева. Произведения Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Габидена Мустафина, Зеина Шашкина и Хамзы Есенжанова – мои университеты. Я все еще многому учусь. Великая казахская поэзия, мировая поэзия, в том числе и русская, – это истоки моего творчества, которые я всегда буду свято беречь. И тем, кто захочет узнать меня ближе, нужно понять, что я всего лишь прос­той человек, вскормленный мировой поэзией и нашедший свою любовь в караване дней».

За эти годы из-под пера поэта вышло восемь сборников стихотворений и поэм, ставших знаковыми вехами развития его лирического таланта. Особую известность приобрели произведения, составившие книгу «Новая тетрадь», которая вышла в издательстве «Жазушы» в 1967 году. Поэзия Туманбая Молдагалиева всегда была поэзией душевной молодости, и в этом смысле глубоко символичен тот факт, что «Новая тет­радь» была удостоена высокой награды – премии Ленинского комсомола Казахстана.

Размышления поэта о смыслах бытия, сохраняя афористичность народной мудрости, были особенно близки молодежи. Классическая поэтика и природная музыкальность, рожденная бережным, любовным отношением автора к каждому слову, яркая образность и задушевная лиричность, оттенявшая гражданско-патриотические мотивы и эпическую широту философского взгляда, – эти качества, присущие всем без исключения стихотворениям и поэмам Туманбая Молдагалиева, обеспечили им заслуженную читательскую любовь. В сплаве этих сущностных характеристик рождался творческий портрет поэта, жившего чаяниями и тревогами своих современников.

«Король казахской лирики»

В 1971–1973 годах Туманбай Молдагалиев работал ответственным секретарем популярнейшего детского журнала «Балдырған», затем на протяжении многих лет был главным редактором одного из крупнейших республиканских изданий «Жалын» и одноименного детско-юношеского альманаха.

Поэт Маралтай Райымбеков вспоминал: «Туманбай Молдагалиев жил в славную эпоху казахской литературы. Вся его жизнь отразилась в стихах, которые засверкали на небосклоне казахской поэзии яркими радугами. Долгое время он был редактором альманаха «Жалын». В те годы опубликовать на его страницах стихотворение или рассказ означало стать известным всему литературному миру республики. Туманбай Молдагалиев был настоящим лидером, творческим центром и душой этого славного издания. Он был чистым человеком, распространявшим вокруг себя солнечный свет. Ни от кого я не слышал ни одного плохого слова о Туманбае. В наших сердцах он навсегда остался в таком чистом и светлом облике».

Современные исследователи по праву называют журналы одним из двигателей литературного процесса советской эпохи. Каждое крупное издание обладало собст­венной художественно-эстетической и социально-политической платформой, вокруг которой группировались разделявшие ее писатели и поэты. В непрекращающейся полемике литературные журналы утверждали свой творческий профиль и общественное лицо.

Возглавляемый Туманбаем Молдагалиевым альманах «Жалын» был, по словам известного писателя и ученого Нурдаулета Акыша, центром притяжения творческой молодежи. На его страницах регулярно появлялись произведения начинающих литераторов, перед которыми открывались двери в большой мир литературы. Стихотворения и поэмы, рассказы и эссе, критические и публицистические статьи, опубликованные в альманахе, становились заметными явлениями духовной жизни общества. С принципиальностью требовательного художника Туманбай Молдагалиев отстаивал «проблемные» материалы и по-отечески оберегал молодых авторов, чьи произведения высоко ценил. Редакционно-издательская деятельность выдающегося поэта была ярким проявлением его преданного служения литературе и отличалась особой страстностью в утверждении жизненной и художественной правды.

В течение двух лет Туманбай Молдагалиев был секретарем правления Союза писателей Казахстана, сосредоточив свою деятельность на поддержке молодых авторов. Общественная работа нисколько не сковывала творческие силы поэта, напротив, наполняла его новыми ощущениями и позволяла глубже понять чаяния соотечественников. Долгие годы он был депутатом Алма-Атинского горсовета, внес весомый вклад в культурное развитие столицы советского Казахстана.

Ко второй половине 80-х годов, когда Молдагалиев вернулся в журнал «Балдырған», заняв должность главного редактора, его стихотворения и поэмы обрели всесоюзную известность. Произведения талантливого поэта издавались крупнейшими алма-атинскими и московскими издательствами, а его сборник «Жүректегi жазулар» был отмечен Государственной премией Казахской ССР.

Лирический талант Туманбая Молдагалиева ярко раскрылся в известных песнях, созданных на его стихи композиторами Нургисой Тлендиевым, Шамши Калдаяковым, Асетом Бей­сеуовым и Бекеном Жамакаевым. Произведения «Құстар қайтып барады», «Бақыт құшағында», «Әнім сен едiң», «Epтic вальсi» и «Шақырады көктем» сыграли важную роль в становлении жанра казахской эстрадной песни, на годы вперед определив его магист­ральную ориентацию. «По данным исследователей, – рассказывал Нурдау­лет Акыш, – более 300 произведений Туманбая Молдагалиева положены на музыку. Это большое достижение. Многие из них исполняются как простыми людьми, так и знаменитыми певцами».

Тяготение к поэтизации родной природы, выразившееся в создании целого ряда конкретных и при этом глубоко символичных образов, определяло суть мастерства Туманбая Молдагалиева как пейзажиста. Возвышенное звучание его лирическим зарисовкам придавала их тесная внутренняя связь с глубинным образом Родины, благодаря которой стихотворения окрашивались в тона «тихой» патетики – величественной, идущей от самого сердца, но не крикливой.

На протяжении всей своей жизни Молдагалиев активно выступал как переводчик. Врожденное чувство художественного интернационализма позволило ему, сохранив звучание и поэтику оригинала, представить на казахском языке произведения Байрона, Лермонтова, Шевченко, Туманяна, Сильвы Капутикян, Гафура Гуляма, Расула Гамзатова. Своей переводческой деятельностью он отдавал дань мировой поэзии, которая была для него путеводной звездой и мерилом отношения к действительности.

В 1996 году Туманбаю Молдагалиеву, одному из соавторов первого гимна независимого Казахстана, было присвоено почетное звание народного писателя республики. Свою творческую деятельность он не прерывал до самого последнего дня, обогащая казахскую лирику новыми яркими произведениями. И сегодня светлый образ выдающегося поэта является для нас символом неис­тощимых духовных сил отечественной литературы, к нравственным урокам которой мы вновь и вновь обращаемся как к источнику мудрости.