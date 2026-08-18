Объявлен конкурс грантов для стартапов в сфере литературы и LitTech

К участию приглашаются авторы и проекты в сфере комиксов, детской литературы, художественных и других литературных жанров, а также разработчики цифровых решений в направлении LitTech

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» объявил грантовый конкурс, направленный на поддержку стартапов и инновационных проектов в сфере отечественной литературы, книгоиздания и цифровых технологий чтения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках конкурса будет предоставлено 10 грантов по 5 млн тенге. Общий грантовый фонд составляет 50 млн тенге. Участвовать могут субъекты предпринимательства, зарегистрированные в Казахстане.

К участию приглашаются организации и субъекты предпринимательства, работающие в сфере культурно-досуговой деятельности, библиотечного, издательского и музейного дела, IT и геймдевелопмента. Одним из обязательных условий является наличие регистрации заявителя в Реестре субъектов креативных индустрий на единой цифровой платформе QazaqCreative.

Заявки принимаются на казахском или русском языке с 18 августа по 28 сентября до 18:30 в электронном формате через цифровую платформу QazaqCreative.

Результаты конкурса будут опубликованы на цифровой платформе QazaqCreative и официальном интернет-ресурсе Министерства культуры и информации РК.

С полными условиями конкурса и порядком подачи заявки можно ознакомиться в разделе Qazaq Creative на официальном сайте.