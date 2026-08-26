«Читающая нация» и KITAP установили цифровое партнерство

Литература

В Казахстане расширяются цифровые возможности республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт», направленного на развитие культуры чтения

Фото: МКИ

В этих целях общественный фонд «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» и ТОО «Bilim Group Ltd» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Документ подписали председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бахытжан Турлыбеков и генеральный директор ТОО «Bilim Group Ltd» Александр Савченко.

В рамках меморандума цифровая читательская платформа KITAP выступит цифровым партнером марафона «Читающая нация» и поддержит ряд инициатив, направленных на расширение доступа участников проекта к электронным и аудиокнигам.

Основная цель сотрудничества – объединить традиционное чтение с современными цифровыми возможностями, сделать книги доступными для жителей Казахстана в различных форматах и способствовать развитию устойчивой культуры чтения.

«Наша цель – поднять чтение с уровня личной привычки отдельных людей до уровня общей культурной ценности общества. Для этого важно предоставить читателю возможность выбирать удобный для него формат чтения. Партнерство с платформой KITAP позволит усилить это направление марафона «Читающая нация» и расширить доступ к электронным и аудиокнигам», – отметил председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бахытжан Турлыбеков.

В рамках сотрудничества участникам марафона будут доступны электронные книги, аудиокниги и другой цифровой контент на платформе KITAP. Помимо чтения и прослушивания, платформа предоставляет инструменты, ориентированные на поддержку государственного языка: встроенный казахско-русский словарь с переводом и толкованием значения слов и выражений прямо в тексте книги. Встроенный ИИ-чат позволяет обсудить прочитанное, задать вопросы по содержанию и глубже погрузиться в книгу — в том числе в образовательных целях.

Система персонализированных рекомендаций подбирает книги на основе предпочтений читателя, а статистика чтения помогает отслеживать прогресс и поддерживать регулярную читательскую привычку. Стороны также рассматривают возможность разработки специальных книжных подборок и цифровых предложений для участников проекта.

 «Цифровые технологии открывают новые возможности для того, чтобы сделать книгу ближе к читателю. Подключение платформы KITAP к марафону «Читающая нация» позволит нам предложить читателям удобные возможности для работы с электронными и аудиокнигами и дополнить традиционный читательский опыт современными форматами. Для нас самое важное – сделать необходимый контент удобным и доступным для каждого, кто хочет читать», – отметил Генеральный директор ТОО «Bilim Group Ltd» Александр Савченко.

«Читающая нация» – республиканский марафон, направленный на популяризацию культуры чтения в Казахстане, формирование устойчивой привычки к чтению и повышение интереса граждан к книгам.

По мнению сторон, сочетание традиционного чтения с цифровыми возможностями не только расширит доступ читателей к книгам, но и создаст новые возможности для развития культуры чтения в Казахстане.

 

#книги #меморандум #литература #чтение

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