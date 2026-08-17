Старшее поколение дало напутствие участникам республиканского марафона «Читающая нация»

Фото: МКИ

Республиканский марафон «Читающая нация» получил напутствие старшего поколения перед новым этапом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фонды «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» и «QAZAQ Creative» провели встречу с представителями казахстанской интеллигенции, в ходе которой обсудили подготовку к новому этапу республиканского марафона «Читающая нация», стартующего 1 сентября. В этом году проект планирует охватить более 1 миллиона граждан.

Марафон «Читающая нация» реализуется в рамках задач Главы государства по развитию культуры чтения и формированию читающей нации. Его главная цель — не только привлечь как можно больше граждан к чтению, но и сделать книгу и чтение естественной частью повседневной жизни общества.

По традиции новый этап масштабной инициативы начнётся с благословения представителей старшего поколения. Организаторы встретились с деятелями культуры и литературы, чтобы обсудить дальнейшие задачи проекта и основные направления его развития.

«В казахской традиции начало большого дела принято сопровождать благословением старшего поколения. Это глубокая по смыслу традиция, отражающая передачу жизненного опыта и добрых пожеланий от старших младшим. Поэтому перед началом такого масштабного проекта, направленного на духовное развитие страны, мы сочли важным встретиться с представителями интеллигенции и получить их благословение. Напутствие старшего поколения не только возлагает на нас большую ответственность, но и придаёт сил для достойной реализации предстоящих задач», — отметил председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бақытжан Тұрлыбеков.

Во встрече приняли участие писатели, поэты, журналисты и общественные деятели. Среди них — Әлібек Асқаров, Шәрбану Бейсенова, Қуандық Жиенбай, Баянғали Әлімжанов, Әбубәкір Смайыл, Оңайгүл Тұржан, Жанат Әскербекқызы, Бауыржан Бабажанұлы, Жанарбек Әшімжан, Мұхарбек Жәкейұлы, Ұларбек Дәлейұлы, Қанат Әбілқайыр, Батырболат Айтболатұлы и Асқар Алтай.

В ходе встречи были обсуждены конкретные механизмы реализации проекта, а также представлены результаты работы по предложениям, озвученным на предыдущей встрече, состоявшейся 31 марта этого года.

Представители интеллигенции высоко оценили достигнутые результаты и подчеркнули важность совместной работы по формированию культуры чтения, обновлению национального сознания и воспитанию интеллектуально развитого общества.

Писатель Әлібек Асқаров пожелал проекту успешного развития.

«Чтение — это большая ценность, укрепляющая духовную силу нации. Желаю, чтобы масштаб этой благой инициативы расширялся, и она продолжала развиваться по всей стране. Успехов марафону «Читающая нация». Пусть каждый гражданин, обратившийся к книге, расширяет свой кругозор, а интеллектуально развитого поколения в нашей стране становится всё больше», — сказал писатель.

Как отмечают организаторы, главным показателем марафона станет не только количество участников. Основная задача — сделать книгу неотъемлемой частью повседневной жизни человека и сформировать общество, которое читает, мыслит, постоянно развивается и стремится к новым знаниям.

Республиканский марафон «Читающая нация» — масштабная инициатива, объединяющая ряд важных партнёров вокруг общей задачи по развитию культуры чтения.

В реализации проекта участвуют Союз писателей Казахстана, Фонд развития креативных индустрий и технологическая компания Yandex Qazaqstan совместно с сервисом «Яндекс Книги». Совместная работа партнёров направлена на продвижение культуры чтения, поддержку современных литературных инициатив и создание новых возможностей для взаимодействия читателя с книгой.

Проект реализуется при поддержке МКИ РК.