Казахскую литературу читают в 125 странах мира - МКИ

Культура,Литература
Дана Аменова
корреспондент

Отдельное внимание уделяется современным форматам популяризации классического наследия

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Произведения казахских писателей читают далеко за пределами Казахстана – от Европы и США до Китая и стран Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства  

Сегодня национальная литература уверенно расширяет свое присутствие на мировой арене. Произведения отечественных авторов переводятся на десятки языков, издаются за рубежом, представлены в ведущих библиотеках и университетах мира, а казахская классика и современная проза находят новых читателей далеко за пределами страны.

Так, антологии современной казахской поэзии и прозы были изданы на шести официальных языках ООН – английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. 120 тысяч экземпляров направили более чем в 23 тысячи библиотек, высших учебных заведений и научно-исследовательских центров свыше 90 стран.

В последние годы расширяется и география переводов отдельных произведений. Роман Смагула Елубая «Ақ боз үй» вышел на испанском языке, «Дарабоз» Кабдеша Жумадилова, «Ұшқан ұя» Бауыржана Момышулы и «Махаббат, қызық мол жылдар» Азильхана Нуршаихова – на английском, «Қарғын» Дулата Исабекова – на французском. Произведения Мухтара Ауэзова «Көксерек» и Ильяса Есенберлина «Айқас» переведены на китайский язык, а повесть Бердибека Сокпакбаева «Менің атым Қожа» – на французский. Ранее произведение также издавалось на английском, немецком, русском, узбекском и других языках.
Стабильный интерес зарубежной аудитории сохраняется и к классике. Среди наиболее известных произведений – роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая», «Слова назидания» Абая Кунанбайулы и историческая трилогия Ильяса Есенберлина «Кочевники».

Вместе с тем, отечественные издательства ежегодно принимают участие в Frankfurter Buchmesse, Bologna Children's Book Fair, Abu Dhabi International Book Fair, Beijing International Book Fair и The London Book Fair. В прошлом году на Франкфуртской книжной ярмарке Казахстан представил 137 наименований новых книг, на Болонской ярмарке детской книги – 24, на выставке в Абу-Даби – 27 новых изданий.

Отдельное внимание уделяется современным форматам популяризации классического наследия. По итогам республиканского конкурса «Ұлттық кітап» «Книгой года» была признана адаптированная версия «Слов назидания» Абая Кунанбайулы «Ұрпаққа ұлағат. Завет потомкам» Гульмиры Амандыковой. Книга вышла на казахском, русском и английском языках, а проект в целом уже охватил 12 языков мира. Издание было представлено на международных книжных площадках во Франкфурте, Дели и Гуанчжоу, а также передано в библиотеку ЮНЕСКО.

Казахстанские книги получают признание и на международных конкурсах. В 2025 году на конкурсе «Искусство книги» в Баку издание «Жошы хан. Ұлы Ұлыстың әміршісі» удостоилось Гран-при.

Еще одним каналом продвижения национальной литературы становятся библиотеки и цифровые ресурсы. Среди постоянных читателей Национальной библиотеки Республики Казахстан есть граждане Индии, Китая, США, Турции, Германии, Японии, Франции, Великобритании и других стран.

Ресурсами Национальной академической библиотеки пользуются читатели из 120 стран, а Казахстанскую Национальную электронную библиотеку посещают пользователи из 125 государств. Наибольший интерес зарубежной аудитории вызывают казахская литература, история Казахстана, исследования тюркского мира и редкие издания.

Кроме того, за рубежом также развивается сеть центров казахской литературы. Сегодня они работают при национальных библиотеках 41 страны, в том числе Венгрии, Турции, Китая, Франции, Японии, США, Италии, Финляндии и Бразилии. Их фонды регулярно пополняются новыми казахстанскими изданиями.

#литература #чтение #МКИ

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