В два техрегламента ЕАЭС внесли изменения по инициативе Казахстана

На очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии единогласно приняты инициированные казахстанской стороной изменения в два техрегламента Таможенного союза – «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Новые изменения инициированы по многочисленным обращениям казахстанского бизнеса. В частности, когда у производителя переименовывался адрес, а фактическое местонахождение не менялось (например, изменилось название города, улицы и т.д.), действующие техрегламенты ЕАЭС не предусматривали возможность выпуска в обращение продукции с прежним адресом.

Благодаря внесенным изменениям теперь в течение 36 месяцев можно не менять сведения о местонахождении организации или предпринимателя-изготовителя пищевой продукции на упаковке, если изменился адрес, но не фактическое местонахождение. Также в документы внесены изменения, определяющие способ доведения этих новшеств до потребителя.

Помимо этого, на заседании Совета ЕЭК оптимизирован перечень категорий товаров, для которых определены сроки и условия временного нахождения и использования без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.

Также принято решение, упрощающее процедуру приведения регистрационного досье в соответствие с требованиями правил ЕАЭС для шести категорий ветеринарных лекарственных препаратов. При этом сами препараты должны быть произведены на территории государств-членов ЕАЭС и находиться в обращении не менее 5 лет.