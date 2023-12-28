Двое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области

2 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов в бюджет расследовал департамент агентства РК по финансовому мониторингу по Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ РК

«В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случаях не уплатили в государственный бюджет 470 млн и 240 млн тенге», – сообщили в АФМ.

Ущерб государству более чем на 710 млн тенге полностью возмещен, уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям.

В агентстве напомнили, что уклонение от уплаты налогов влечет уголовную ответственность с наказанием до 8 лет заключения.