Двое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области

Налоги
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

2 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов в бюджет расследовал департамент агентства РК по финансовому мониторингу по Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ РК

«В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случаях не уплатили в государственный бюджет 470 млн и 240 млн тенге», – сообщили в АФМ.

Ущерб государству более чем на 710 млн тенге полностью возмещен, уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям.

В агентстве напомнили, что уклонение от уплаты налогов влечет уголовную ответственность с наказанием до 8 лет заключения.

 

 

 

#АФМ #налоги #бюджет #Жамбылская область

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