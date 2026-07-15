Республиканский бюджет недополучил 730 млрд тенге налогов – ВАП

Одной из ключевых причин стало завышение прогноза по налогам на 1,3 трлн тенге

Фото: ВАП

В Казахстане завершился госаудит эффективности налогового и таможенного администрирования за 2025 год. Итоги проверки подвели на заседании в Высшей аудиторской палате РК. Как выяснили госаудиторы, в отчетном периоде план по налоговым поступлениям в республиканский бюджет был выполнен не в полной мере, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, неисполнение составило 730 млрд тенге, или 4,8%. Одной из ключевых причин стало завышение прогноза по налогам на 1,3 трлн тенге.

Аудит установил, что за последние 4 года свыше половины обжалованных сумм доначислений были присуждены в пользу налогоплательщиков. Причины: нарушения налогового законодательства и процедурные ошибки при составлении актов проверок.

В этой связи ВАП считает необходимым усилить контроль за качеством проведения налоговых проверок. Что касается таможенного контроля, госаудиторы обратили внимание на неправомерность предоставления льгот при ввозе товаров. В частности, было выявлено, что на льготных условиях, предусмотренных исключительно для электромобилей, ввозились и гибридные авто. В результате недопоступление средств в бюджет только по выявленным фактам составило 70 млн тенге.

Кроме того, аудиторы ВАП вскрыли факты неправомерной уплаты НДС методом зачета при ввозе товаров 34 участниками внешнеэкономической деятельности. Это повлекло недопоступление НДС на импорт на сумму свыше 670 млн тенге.

Проверка также отметила ненадлежащий контроль за деятельностью уполномоченных экономических операторов – компаний, имеющих право на упрощение таможенных процедур. Это привело к тому, что некоторые УЭО продолжали пользоваться своими преимуществами, несмотря на основания для приостановления их деятельности.

Вместе с тем аудит показал, что возможности маркировки обувных товаров для повышения собираемости налогов пока раскрыты не в полной мере. Аудиторы таже пришли к выводу, что КГД необходимо улучшать учет, мониторинг и контроль качества оказываемых госуслуг.

В целом по результатам проверки ВАП установлены финансовые нарушения на сумму 2,7 млрд тенге. Было выявлено 33 процедурных нарушения и 11 системных недостатков.

По всем зафиксированным проблемам ВАП сформировала поручения и рекомендации. Соответствующие предписания направлены всем объектам аудита для обязательного исполнения. Эта работа будет находиться на контроле ВАП.