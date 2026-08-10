Ставку НДС на лекарства и медуслуги обсудили в правительстве

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Новым Налоговым кодексом предусмотрено поэтапное изменение ставки НДС для отдельных направлений здравоохранения. При этом от НДС освобождены медицинские услуги и лекарственные средства, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это свыше 3 тыс. наименований лекарственных средств.



Также НДС не облагаются медицинские услуги по лечению, диагностике, профилактике и реабилитации редких и социально значимых заболеваний. Дополнительно от налога освобожден импорт фармацевтических субстанций, используемых для производства лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.