Проектный офис: льготы по НДПИ для аграриев и освобождение списанных долгов от ИПН

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На 25-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены вопросы снижения нагрузки на сельхозтоваропроизводителей при использовании подземных вод, правила налогообложения при списании кредитов физических лиц и порядок учета дисконта по долговым ценным бумагам, сообщает Kazpravda.kz

Министерство водных ресурсов и ирригации (МВРИ) в рамках Концепции комплексного использования и управления подземными водами на 2027–2040 годы предложило оптимизировать налоговые механизмы для вовлечения подземных источников в хозяйственный оборот. Сейчас потенциал подземных вод страны используется менее чем на 3,5%, а в сфере орошения – менее чем на 2%.

При этом, по информации МВРИ, действующие ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и подписной бонус остаются значимой составляющей в структуре затрат аграриев. Для решения этих задач и перевода водопользователей в легальное поле министерство предлагает установить отдельную сниженную ставку НДПИ на добычу подземных вод для орошения земель в размере 0,0006 МРП (2,6 тенге) за 1 м3 и освободить сельхозтоваропроизводителей, использующих подземные воды исключительно для полива, от уплаты подписного бонуса.

По оценкам МВРИ, вовлечение хотя бы 10% от утвержденных запасов подземных вод позволит ввести в оборот порядка 116,7 тыс. га орошаемых земель, привлечь инвестиции в агроиндустриальные кластеры и повысить объемы производства высокой переработки.

Вице-премьер Серик Жумангарин поддержал стимулирование использования подземных источников, подчеркнув необходимость комплексного и сбалансированного подхода.

«Мы поддерживаем подход по стимулированию использования подземных вод, особенно в регионах с дефицитом поверхностных источников. Однако конечные решения должны опираться не только на стоимость воды, но и на весь экономический эффект, включая урожайность, объемы инвестиций и создание рабочих мест. Вода является ограниченным ресурсом, поэтому крайне важно обеспечить ее рациональный учет. Правительством формируется дорожная карта по развитию орошения, где будут учтены все типы водных источников. Данный механизм необходимо предварительно обсудить с экспертным и научным сообществом. Ученые должны дать четкую оценку восполняемости запасов и безопасному уровню добычи, чтобы экономический рост не шел в ущерб экологии», — отметил вице-премьер.

По итогам обсуждения поручено доработать вопрос, подкрепить его расчетами и оценкой ученых, а затем включить в дорожную карту по развитию орошения.

Вторым вопросом стало налогообложение индивидуальным подоходным налогом (ИПН) сумм кредитной задолженности граждан при ее прощении банками. По действующему Налоговому кодексу сумма списанного долга признается доходом заемщика, что влечет обязанность по уплате ИПН. При этом освобождение предусмотрено только в отдельных случаях по статье 368.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана предложили сохранить полное освобождение граждан от ИПН при списании безнадежных кредитов, включая мошеннические займы.

Серик Жумангарин подчеркнул необходимость разграничить коммерческие риски банков и тяжелые жизненные обстоятельства заемщиков. Речь идет о ситуациях, наступивших по независящим от человека причинам, когда он объективно теряет возможность обслуживать кредит.

«Граждане, пострадавшие от действий мошенников, а также заемщики, оказавшиеся в действительно тяжелой жизненной ситуации, должны быть полностью освобождены от уплаты ИПН при списании долгов. Здесь позиция государства однозначна. Однако если банк списывает коммерческий кредит для оптимизации собственного баланса и расформирования провизий, бюджет не должен автоматически терять налоговые поступления. Подход должен быть сбалансированным», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Участники заседания отметили необходимость стимулирования банков к активному применению процедур оздоровления и взыскания задолженности. По итогам рассмотрения вице-премьер поручил уполномоченным государственным органам совместно с АРРФР провести детальные расчеты, законодательно зафиксировать исчерпывающий перечень критериев «тяжелой жизненной ситуации» (инвалидность, утрата трудоспособности, отсутствие имущества и доходов) и представить согласованную позицию на следующем заседании.

В ходе заседания рассмотрен порядок налогообложения дисконта по долговым ценным бумагам. По общему определению Налогового кодекса дисконт относится к вознаграждению, однако при погашении ценной бумаги он фактически рассматривается как прирост стоимости, несмотря на отсутствие факта продажи. Это создает разницу в налоговых последствиях для экономически одинакового дохода.

Для устранения правовой коллизии предложено доработать редакцию статьи 378 Налогового кодекса и сохранить дисконт при погашении в составе вознаграждения по долговым ценным бумагам. Это позволит обеспечить единый прозрачный подход к налогообложению доходов от купона и дисконта, а также равные условия для инвесторов на казахстанских биржевых площадках.

По итогам обсуждения участники заседания поддержали необходимость единого подхода к налогообложению доходов по долговым инструментам и договорились уточнить соответствующие нормы проекта Налогового кодекса.