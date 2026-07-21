Поправки о статусе самозанятых обсудили на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса

Также участники заседания рассмотрели вопросы налогообложения операций на балансирующем рынке электрической энергии для недропользователей, работающих по соглашениям о разделе продукции

Фото: пресс-служба правительства

На заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели правовой статус самозанятых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Самозанятый – категория экономически активных граждан, введенная новым Налоговым кодексом. К ней относятся физические лица, которые самостоятельно оказывают услуги или выполняют работы без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не используют наемный труд и соответствуют установленным налоговым законодательством условиям.

При этом действующее законодательство пока не относит самозанятых к субъектам предпринимательства. В результате официальная статистика малого и среднего бизнеса не учитывает эту категорию граждан, что создает правовую коллизию между Налоговым, Предпринимательским и Социальным кодексами. Именно этот вопрос был вынесен на обсуждение участников Проектного офиса.

Согласно новому Налоговому кодексу, применять специальный налоговый режим для самозанятых могут физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие деятельность по разрешенному перечню, не использующие труд наемных работников и получающие доход не более 300 МРП в месяц. В рамках данного режима уплачиваются только социальные платежи – всего 4%.

Новый режим уже показывает высокий уровень востребованности. По данным Комитета государственных доходов, с начала года зарегистрировались 688,8 тыс. самозанятых. Из них 597 тыс. человек (87%) работают через цифровые платформы Яндекс, InDrive, Wolt и др. Еще 91,5 тыс. (13%) осуществляют деятельность самостоятельно.

При этом 84,2 тыс. самозанятых ранее являлись индивидуальными предпринимателями, тогда как 546,4 тыс. человек прежде вообще не состояли на регистрационном учете в качестве предпринимателей. Таким образом, более 500 тыс. граждан впервые вошли в официальный сектор занятости и налоговую систему.

Вместе с тем участники заседания отметили, что дальнейшего обсуждения требует определение правового статуса самозанятых. Необходимо определить, является ли самозанятость самостоятельной формой экономической деятельности, промежуточным этапом для перехода в предпринимательство либо особой категорией занятости. От этого зависит дальнейшее регулирование в Предпринимательском и Социальном кодексах.

В ходе заседания Министерство национальной экономики также представило обзор международной практики. В Беларуси и Узбекистане самозанятые не могут привлекать наемных работников, при этом в Узбекистане они не относятся к субъектам предпринимательства. В Армении действует режим микропредпринимательства. В России физические лица, применяющие налог на профессиональный доход, включены в систему малого и среднего предпринимательства, хотя термин «самозанятый» в налоговом законодательстве не используется.

По итогам обсуждения принято решение не включать изменения, касающиеся закрепления статуса самозанятых в Социальном и Предпринимательском кодексах, в текущий пакет поправок. К рассмотрению этого вопроса планируется вернуться в следующем году, когда будет сформирована практика применения нового режима и накоплены результаты его работы.

Также участники заседания рассмотрели вопросы налогообложения операций на балансирующем рынке электрической энергии для недропользователей, работающих по соглашениям о разделе продукции.

С 1 июля 2023 года балансирующий рынок электроэнергии в Казахстане функционирует в режиме реального времени с почасовым учетом. Все расчеты по отклонениям между плановыми и фактическими объемами электроэнергии осуществляются через АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности».

Вместе с тем действующие правила предусматривают, что участники рынка, работающие по соглашениям о разделе продукции, в отдельных случаях не получают компенсацию при превышении отрицательных дисбалансов над затратами на приобретение электроэнергии. Участники заседания отметили необходимость дополнительного законодательного урегулирования данного вопроса.