Единый день пожарной безопасности прошел в детских садах страны

Общество
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Мероприятие было организовано с учетом возрастных особенностей детей и проводилось в игровой форме, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В целях повышения безопасности детей МЧС проведен Единый день пожарной безопасности во всех детских садах. Акция направлена на предотвращение трагических случаев и повышение осведомленности о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Мероприятие было организовано с учетом возрастных особенностей детей и проводилось в игровой, доступной форме. Для маленьких участников были подготовлены театрализованные представления, игры в «пожарного», а также показаны обучающие мультфильмы. Помимо этого, в процессе были использованы сказки и рассказы, которые способствовали легкому усвоению важной информации.

Акция охватила более 1 200 детских садов по всей стране, в которой приняли участие более 51 000 детей. В мероприятии также активно участвовали региональные управления образования и представители общественности, что позволило организовать массовое и комплексное вовлечение детей и педагогов в процесс обучения.

МЧС подчеркивает важность профилактической работы, направленной на формирование у детей привычки соблюдать правила безопасности. Эффективная организация таких мероприятий способствует укреплению основ безопасности и формированию культуры осторожности у подрастающего поколения.

#МЧС #детские сады #Единый день пожарной безопасности

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