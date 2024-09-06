Его называли казахским Бетховеном

Все начинается с детства

XX век по праву считается эпохой небывалого расцвета и мирового триумфа казахского музыкального искусства. Развивая многовековые традиции своих великих предшественников и творчески осваивая мировую классику, молодые композиторы, заявившие о себе вскоре после революции, закладывали основы профессиональной казахской музыки, главными чертами которой стали народность и реалистичность. Ключевую роль в ее становлении сыграли многочис­ленные мероприятия советской власти, направленные на поиск и поддержку талантов из народа. Так, например, когда страна остро нуждалась в профессиональных кадрах, готовых включиться в дело формирования основ новой музыкальной культуры, вышло поистине историческое постановление Казкрайкома партии от 8 сентября 1933 года «О мероприятиях по развитию национального искусства». На основании этого документа 70 казахских юношей и девушек были отправлены на учебу в Москву и Ленинград, где для них были организованы специальные студии при музыкальных и театральных вузах. Постановлением также предусматривалось открытие музыкально-театральных техникумов и школ в Алма-Ате и крупных областных городах. Вместе с постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» оно поспособствовало коренной перестройке музыкального процесса в республике и открыло будущим музыкантам и композиторам дорогу в большое искусство.

Оглядывая историю казахской музыки и отмечая профессиональные успехи, достигнутые ее лучшими представителями, Динмухамед Кунаев писал: «Из века в век хранил казахский народ свои песни и кюи, легенды и поэмы, бережно передавая их из поколения в поколение. Народ рождал певцов и кюйши, акынов и домбристов, чье искусство восхищало Пушкина и Мериме, Роллана и Горького. До наших дней дошли мелодии старины, полные печали и скорби. Степные акыны и кюйши не знали нотной грамоты, но они обладали чудесным свойством запоминать и передавать в музыке увиденное и пережитое. Наше счастье, что сокровища казахского поэтического и музыкального творчества не рассеялись в бездорожье кочевой жизни. На основе кюев и песен, народного творчества получило дальнейшее развитие профессиональное искусство казахского народа».

В жизни и творческой деятельности Сыдыка Мухамеджанова традиции народных композиторов занимали особое место, вырываясь за тесные подчас рамки строгих терминов и как бы вплетаясь в саму канву бытия. С юных лет приобщался будущий композитор к шедеврам музыкального искусства казахского народа. Представляя англоязычным студентам творчество Мухамеджанова, музыковед Лаура Майлибаева особо подчеркивала, что выдающийся композитор родился в семье музыкально одаренных людей. Его отец Мухамеджан виртуозно играл на домбре и кобызе, а мать Акборык проникновенно исполняла народные песни, которые стали для юного Сыдыка первым учебником по истории родной страны. Вероятно, именно это обстоятельство предопределило профессиональный интерес и тяготение Мухамеджанова к исторической теме, которую он успешно и плодотворно разрабатывал во многих своих произведениях.

Сам композитор впоследствии вспоминал: «Семейный дуэт доставлял мне большое эстетическое удовлетворение. «Прекрас­ная певица», «той бастауши» говорили о матери. Мать оказала сильное влияние на меня, привив горячую любовь к искусству, и всячески поощряла мое увлечение в этой области».

Неизгладимые впечатления произвели на будущего композитора героические подвиги советского народа в годы Великой Отечественной войны. При этом период военного лихолетья в биографии Сыдыка Мухамеджанова по сей день остается одним из самых малоизученных. В большинстве тематических энциклопедий и справочников ему не уделяется ни строчки, и читатель, оставленный в неведении, может только догадываться: как же тогда композитору удалось создать эпический образ всенародного подвига в его гениальной оратории «Голос веков»?

Пролить свет на упущенные биографами этапы жизненного пути Сыдыка Мухамеджанова позволяют воспоминания его дочери, музыковеда Ляйли Мухамеджановой. «Когда его в очередной раз ссадили с поезда, идущего в район боевых действий, прославленный Курманбек Жандарбеков сказал ему: «Я тебя понимаю, Сыдык. И сам рвусь туда. Знаю, как больно тебе, узнавшему из песни, исполненной Жусипбеком Елебековым, о гибели молодого казаха Толегена Тохтарова, а затем и автора песни – Рамазана Елебаева. Ты, знаю, если задумал, убежишь на фронт. Но подумай: твой отец на фронте, ты у матери один. И еще: у тебя есть композиторский талант, не хочу, чтобы погиб еще один молодой казах. Ты лучше увековечь подвиг своих сверстников, отдавших жизнь в борьбе с врагом, в своих творениях. Ты сможешь создать самый лучший – духовный – памятник об этих героях. Он останется в веках. Подумай о моих словах. И пиши, пиши. Память о погибших не должна угаснуть». Вот так родилась часть оратории «Жас қазақ» – дань памяти Сыдыка Мухамеджанова своим сверстникам, не вернувшимся с войны», – рассказывала Ляйля Сыдыковна.

Конечно, без внутреннего стремления к самовыражению, без душевной потребности, словом, без всего того, что обобщен­но называют творческим запалом, создать высокохудожественное произведение невозможно. И в то же время люди искусства прекрасно знают, что даже обрывок чьей-то фразы, услышанный мимоходом, может так отчетливо впечататься в сознание, что не выйдет из головы до тех самых пор, пока не выразится собственно в акте творчества. Слова Жандарбекова, сказанные молодому Сыдыку, ждали своего часа, трансформируясь в замысел, и стремление увековечить память героев становилось как бы внутренним социальным заказом композитора, выполнение которого было своего рода долгом перед павшими. Но все это – еще впереди.

Этапы большого пути

В годы войны в школе при Меркенском сахарном заводе, где учился Мухамеджанов, работали эвакуированные в Казахстан музыканты. У них талантливый казахский юноша и получил начальное музыкальное образование, которое помогло ему поступить на работу в органы культуры Джамбульской области. Начальство быстро заметило творческое дарование молодого специалиста и направило его учиться в Алма-Атинское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, открытие которого в 1932 году стало этапным событием в становлении казахстанской системы музыкального образования. Окончив училище, Сыдык Мухамеджанов поступил в Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, где обучался у одного из крупнейших советских композиторов и основоположников профессиональной музыки Казахстана – профессора Евгения Брусиловского.

О характере взаимоотношений учителя и ученика Ляйля Мухамеджанова рассказывала так: «Именно он увидел в целеустремленном юноше будущего большого творца и поддержал своего ученика не только в творческом плане. Евгений Григорьевич положил на стол руководству заявление об уходе, когда незаслуженно, не разобравшись, Сыдыка хотели отчислить из вуза. Брусиловский понимал, что к нему в класс попал неординарный человек и музыкант. Евгений Григорьевич дал отцу прозвище «Кремень» за силу характера, стремление к справедливости, полную поглощенность творчеством. Поэтому учитель предоставлял Сыдыку свободу в выборе темы, жанра, ценил его стойкость в отстаивании собственных взглядов на работу с мелодией».

В годы учебы в консерватории Мухамеджанов успешно совмещал творческую деятельность с работой на должности музыкального редактора, а затем художественного руководителя Казахского радио. В это же время композитор создает одно из лучших своих произведений – симфоническую поэму «Родина радости». Она была своеобразным ответом Мухамеджанова на известную песню Жамбыла, носившую то же название, которую великий акын сочинил в 1938 году. Такая перекличка отнюдь не случайна. Эпиграфом к своему сочинению композитор взял первые строки жамбыловской песни: «Цветет моих солнечных песен страна,⁄И пасмурный мир освещает она.⁄Расцвел умиравший чинар-великан,⁄Расцвел засыхавший красавец-тюльпан». Симфоническая поэма Мухамеджанова была настоящим гимном любви к Родине, творческим осмыслением колоссальных перемен, произошедших в жизни республики и выразившихся в ярких музыкальных образах.

«Родина радости» стала первым произведением Мухамеджанова, завоевавшим мировую известность. В 1953 году в Бухаресте проходил IV Всемирный фестиваль молодежи и студентов – один из самых массовых за всю историю фестивального движения, руководимого Всемирной федерацией демократической молодежи. Поэт Лев Ошанин, в соавторстве с композитором Анатолием Новиковым создавший гимн ВФДМ, вспоминал, что произведения, звучавшие на фестивале, были «своеобразным мостом людей друг к другу», принося своим авторам признание многотысячной публики. В составе советской делегации в Бухарест отправился Казахский оркестр народных инструментов под руководством Шамгона Кажгалиева. Двадцати пяти тысячам слушателей – гостям фестиваля прославленный коллектив представил «Родину радости» Сыдыка Мухамеджанова.

Характерно, что буквально за год до этого известный ленинградский поэт Виссарион Саянов, создавший цикл лирических стихотворений о Казахстане, написал примечательную статью «Сила слова», в которой есть такие слова: «Век, когда мировая культура могла быть только европейской, давно кончился. Она должна теперь стать подлинно всемирной. Огромные богатства... азиатских культур должны войти в духовный обиход каждого образованного человека нашего времени. Без духовных богатств Азии теперь нет мировой культуры». Подтверждением этому и стало триумфальное выступление оркестра народных инструментов, принесшее ему золотую медаль и звание лауреата IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а Сыдыку Мухамеджанову – республиканскую премию им. Джамбула, которая вручалась Советом министров Казахской ССР за лучшие произведения в области литературы, музыки и живописи.

В 1960 году Сыдыка Мухамеджанова избрали председателем правления Союза композиторов Казахстана, на этом посту он проработал два года. «Именно его рекомендовал перед своей кончиной наш выдающийся композитор Мукан Тулебаев на долж­ность председателя правления Союза композиторов Казахстана. Отцу было 35 лет, а в состав правления входили и коллеги значительно старше», – вспоминала Ляйля Мухамеджанова. К тому времени в творческом багаже композитора уже имелась опера «Бекет», музыка к спектаклям «Алдар Косе», «Ботагоз», «Рабига», «Ох, эти девушки», кинофильмам «Мать и дитя» и «Мы из Семиречья» (совместно с Николаем Крюковым), а также упоминавшаяся нами оратория «Голос веков» – первое произведение этого жанра в казахском музыкальном искусстве, ставшее одним из вершинных достижений Мухамеджанова. Услышав ее, известный композитор, будущий народный артист СССР Андрей Эшпай писал своему коллеге: «Сыдык, ты потрясающий композитор. Твоя оратория – первая казахская – это живая, пронзительная история казахского народа… Эта оратория будет жить вечно».

Особое место в развитии песенного жанра заняли созданные Мухамеджановым романсы на стихи великого Абая: «Жарқ етпес кара көңілім не қылса да», «Өзгеге көңілім тоярсың» и «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл». О первом из них классик казахской литературы Мухтар Ауэзов говорил: «Передайте этому молодому человеку, что его романс конгениален стихам самого Абая». Впоследствии на основе этих романсов Мухамеджанов создал радиооперу «Абай и Айгерим».

В 1964–1968 годах композитор возглавлял Казахскую государственную филармонию им. Джамбула. Ляйля Сыдыковна вспоминала, что именно ее отец добился приобретения для филармонии рояля американской компании Steinway & Sons и организовал музыкальный лекторий, проводивший так называемые абонементные концерты, комментарии к которым тут же давали профессиональные музыковеды. Тогда же Мухамеджанов создал великолепное произведение «Айсулу» – первую в истории казахской музыки комическую оперу, посвященную жизни колхозной молодежи. По словам Лауры Майлибаевой, опера быстро завоевала заслуженную популярность и успешно ставилась во многих театрах страны.

На протяжении четырех лет, с 1968 по 1972 год, Сыдык Мухамеджанов возглавлял Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая. Наиболее известными произведениями этого периода творчества композитора стали опера «Жұмбақ қыз», созданная на основе знаменитой поэмы Сакена Сейфуллина «Кокшетау», и многочастная монументальная симфония «Дауыл», приу­роченная к 100-летию со дня рождения Ленина и удостоенная в 1974 году Государственной премии Казахской ССР. По словам музыковеда и композитора Ильи Жаканова, созданные Мухамеджановым «...сонаты для скрипки и фортепиано, пьесы, кюи, написанные для оркестра народных инструментов, а также поэмы для камерных оркестров стали образцом всестороннего развития, высокой художественности произведений казахской инструментальной, оркестровой камерной музыки».

Вклад Сыдыка Мухамеджанова в развитие музыкального искусства нашей страны был отмечен высокими правительственными наградами – орденами Октябрьской революции, Дружбы народов и «Знак Почета». В 1961 году композитору было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств, в 1967-м – народного артиста Казахской ССР, а в 1990-м – народного артиста СССР.

Земляки выдающегося деятеля отечественной музыки и сегодня говорят: если бы Мухамеджанов создал только «Родину радости», «Голос веков» и романс «Жарқ етпес кара көңілім не қылса да», то даже этого было бы достаточно, чтобы занять одно из ведущих мест в когорте композиторов-классиков. А ведь как многогранен был талант Сыдыка Мухамеджанова! Как много нового открывают в его сочинениях сегодняшние слушатели. И не найдется, пожалуй, лучшего подарка к 100-летию выдающегося композитора, чем новые постановки его бессмерт­ных произведений, которым – в этом можно не сомневаться – гарантировано самое пристальное внимание публики. Ведь, как в свое время писал один известный поэт, «стихия музыки – могучая стихия».