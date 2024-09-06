Его называли казахским Бетховеном Культура 6 сентября 2024 г. 2:02 136 Илья Пащенко Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося композитора Сыдыка Мухамеджанова фото из открытых источников Все начинается с детства XX век по праву считается эпохой небывалого расцвета и мирового триумфа казахского музыкального искусства. Развивая многовековые традиции своих великих предшественников и творчески осваивая мировую классику, молодые композиторы, заявившие о себе вскоре после революции, закладывали основы профессиональной казахской музыки, главными чертами которой стали народность и реалистичность. Ключевую роль в ее становлении сыграли многочисленные мероприятия советской власти, направленные на поиск и поддержку талантов из народа. Так, например, когда страна остро нуждалась в профессиональных кадрах, готовых включиться в дело формирования основ новой музыкальной культуры, вышло поистине историческое постановление Казкрайкома партии от 8 сентября 1933 года «О мероприятиях по развитию национального искусства». На основании этого документа 70 казахских юношей и девушек были отправлены на учебу в Москву и Ленинград, где для них были организованы специальные студии при музыкальных и театральных вузах. Постановлением также предусматривалось открытие музыкально-театральных техникумов и школ в Алма-Ате и крупных областных городах. Вместе с постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» оно поспособствовало коренной перестройке музыкального процесса в республике и открыло будущим музыкантам и композиторам дорогу в большое искусство. Оглядывая историю казахской музыки и отмечая профессиональные успехи, достигнутые ее лучшими представителями, Динмухамед Кунаев писал: «Из века в век хранил казахский народ свои песни и кюи, легенды и поэмы, бережно передавая их из поколения в поколение. Народ рождал певцов и кюйши, акынов и домбристов, чье искусство восхищало Пушкина и Мериме, Роллана и Горького. До наших дней дошли мелодии старины, полные печали и скорби. Степные акыны и кюйши не знали нотной грамоты, но они обладали чудесным свойством запоминать и передавать в музыке увиденное и пережитое. Наше счастье, что сокровища казахского поэтического и музыкального творчества не рассеялись в бездорожье кочевой жизни. На основе кюев и песен, народного творчества получило дальнейшее развитие профессиональное искусство казахского народа». В жизни и творческой деятельности Сыдыка Мухамеджанова традиции народных композиторов занимали особое место, вырываясь за тесные подчас рамки строгих терминов и как бы вплетаясь в саму канву бытия. С юных лет приобщался будущий композитор к шедеврам музыкального искусства казахского народа. Представляя англоязычным студентам творчество Мухамеджанова, музыковед Лаура Майлибаева особо подчеркивала, что выдающийся композитор родился в семье музыкально одаренных людей. Его отец Мухамеджан виртуозно играл на домбре и кобызе, а мать Акборык проникновенно исполняла народные песни, которые стали для юного Сыдыка первым учебником по истории родной страны. Вероятно, именно это обстоятельство предопределило профессиональный интерес и тяготение Мухамеджанова к исторической теме, которую он успешно и плодотворно разрабатывал во многих своих произведениях. Сам композитор впоследствии вспоминал: «Семейный дуэт доставлял мне большое эстетическое удовлетворение. «Прекрасная певица», «той бастауши» говорили о матери. Мать оказала сильное влияние на меня, привив горячую любовь к искусству, и всячески поощряла мое увлечение в этой области». Неизгладимые впечатления произвели на будущего композитора героические подвиги советского народа в годы Великой Отечественной войны. При этом период военного лихолетья в биографии Сыдыка Мухамеджанова по сей день остается одним из самых малоизученных. В большинстве тематических энциклопедий и справочников ему не уделяется ни строчки, и читатель, оставленный в неведении, может только догадываться: как же тогда композитору удалось создать эпический образ всенародного подвига в его гениальной оратории «Голос веков»? Пролить свет на упущенные биографами этапы жизненного пути Сыдыка Мухамеджанова позволяют воспоминания его дочери, музыковеда Ляйли Мухамеджановой. «Когда его в очередной раз ссадили с поезда, идущего в район боевых действий, прославленный Курманбек Жандарбеков сказал ему: «Я тебя понимаю, Сыдык. И сам рвусь туда. Знаю, как больно тебе, узнавшему из песни, исполненной Жусипбеком Елебековым, о гибели молодого казаха Толегена Тохтарова, а затем и автора песни – Рамазана Елебаева. Ты, знаю, если задумал, убежишь на фронт. Но подумай: твой отец на фронте, ты у матери один. И еще: у тебя есть композиторский талант, не хочу, чтобы погиб еще один молодой казах. Ты лучше увековечь подвиг своих сверстников, отдавших жизнь в борьбе с врагом, в своих творениях. Ты сможешь создать самый лучший – духовный – памятник об этих героях. Он останется в веках. Подумай о моих словах. И пиши, пиши. Память о погибших не должна угаснуть». Вот так родилась часть оратории «Жас қазақ» – дань памяти Сыдыка Мухамеджанова своим сверстникам, не вернувшимся с войны», – рассказывала Ляйля Сыдыковна. Конечно, без внутреннего стремления к самовыражению, без душевной потребности, словом, без всего того, что обобщенно называют творческим запалом, создать высокохудожественное произведение невозможно. И в то же время люди искусства прекрасно знают, что даже обрывок чьей-то фразы, услышанный мимоходом, может так отчетливо впечататься в сознание, что не выйдет из головы до тех самых пор, пока не выразится собственно в акте творчества. Слова Жандарбекова, сказанные молодому Сыдыку, ждали своего часа, трансформируясь в замысел, и стремление увековечить память героев становилось как бы внутренним социальным заказом композитора, выполнение которого было своего рода долгом перед павшими. Но все это – еще впереди. Этапы большого пути В годы войны в школе при Меркенском сахарном заводе, где учился Мухамеджанов, работали эвакуированные в Казахстан музыканты. У них талантливый казахский юноша и получил начальное музыкальное образование, которое помогло ему поступить на работу в органы культуры Джамбульской области. Начальство быстро заметило творческое дарование молодого специалиста и направило его учиться в Алма-Атинское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, открытие которого в 1932 году стало этапным событием в становлении казахстанской системы музыкального образования. Окончив училище, Сыдык Мухамеджанов поступил в Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, где обучался у одного из крупнейших советских композиторов и основоположников профессиональной музыки Казахстана – профессора Евгения Брусиловского. О характере взаимоотношений учителя и ученика Ляйля Мухамеджанова рассказывала так: «Именно он увидел в целеустремленном юноше будущего большого творца и поддержал своего ученика не только в творческом плане. Евгений Григорьевич положил на стол руководству заявление об уходе, когда незаслуженно, не разобравшись, Сыдыка хотели отчислить из вуза. Брусиловский понимал, что к нему в класс попал неординарный человек и музыкант. Евгений Григорьевич дал отцу прозвище «Кремень» за силу характера, стремление к справедливости, полную поглощенность творчеством. Поэтому учитель предоставлял Сыдыку свободу в выборе темы, жанра, ценил его стойкость в отстаивании собственных взглядов на работу с мелодией». В годы учебы в консерватории Мухамеджанов успешно совмещал творческую деятельность с работой на должности музыкального редактора, а затем художественного руководителя Казахского радио. В это же время композитор создает одно из лучших своих произведений – симфоническую поэму «Родина радости». Она была своеобразным ответом Мухамеджанова на известную песню Жамбыла, носившую то же название, которую великий акын сочинил в 1938 году. Такая перекличка отнюдь не случайна. Эпиграфом к своему сочинению композитор взял первые строки жамбыловской песни: «Цветет моих солнечных песен страна,⁄И пасмурный мир освещает она.⁄Расцвел умиравший чинар-великан,⁄Расцвел засыхавший красавец-тюльпан». Симфоническая поэма Мухамеджанова была настоящим гимном любви к Родине, творческим осмыслением колоссальных перемен, произошедших в жизни республики и выразившихся в ярких музыкальных образах. «Родина радости» стала первым произведением Мухамеджанова, завоевавшим мировую известность. В 1953 году в Бухаресте проходил IV Всемирный фестиваль молодежи и студентов – один из самых массовых за всю историю фестивального движения, руководимого Всемирной федерацией демократической молодежи. Поэт Лев Ошанин, в соавторстве с композитором Анатолием Новиковым создавший гимн ВФДМ, вспоминал, что произведения, звучавшие на фестивале, были «своеобразным мостом людей друг к другу», принося своим авторам признание многотысячной публики. В составе советской делегации в Бухарест отправился Казахский оркестр народных инструментов под руководством Шамгона Кажгалиева. Двадцати пяти тысячам слушателей – гостям фестиваля прославленный коллектив представил «Родину радости» Сыдыка Мухамеджанова. Характерно, что буквально за год до этого известный ленинградский поэт Виссарион Саянов, создавший цикл лирических стихотворений о Казахстане, написал примечательную статью «Сила слова», в которой есть такие слова: «Век, когда мировая культура могла быть только европейской, давно кончился. Она должна теперь стать подлинно всемирной. Огромные богатства... азиатских культур должны войти в духовный обиход каждого образованного человека нашего времени. Без духовных богатств Азии теперь нет мировой культуры». Подтверждением этому и стало триумфальное выступление оркестра народных инструментов, принесшее ему золотую медаль и звание лауреата IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а Сыдыку Мухамеджанову – республиканскую премию им. Джамбула, которая вручалась Советом министров Казахской ССР за лучшие произведения в области литературы, музыки и живописи. В 1960 году Сыдыка Мухамеджанова избрали председателем правления Союза композиторов Казахстана, на этом посту он проработал два года. «Именно его рекомендовал перед своей кончиной наш выдающийся композитор Мукан Тулебаев на должность председателя правления Союза композиторов Казахстана. Отцу было 35 лет, а в состав правления входили и коллеги значительно старше», – вспоминала Ляйля Мухамеджанова. К тому времени в творческом багаже композитора уже имелась опера «Бекет», музыка к спектаклям «Алдар Косе», «Ботагоз», «Рабига», «Ох, эти девушки», кинофильмам «Мать и дитя» и «Мы из Семиречья» (совместно с Николаем Крюковым), а также упоминавшаяся нами оратория «Голос веков» – первое произведение этого жанра в казахском музыкальном искусстве, ставшее одним из вершинных достижений Мухамеджанова. Услышав ее, известный композитор, будущий народный артист СССР Андрей Эшпай писал своему коллеге: «Сыдык, ты потрясающий композитор. Твоя оратория – первая казахская – это живая, пронзительная история казахского народа… Эта оратория будет жить вечно». Особое место в развитии песенного жанра заняли созданные Мухамеджановым романсы на стихи великого Абая: «Жарқ етпес кара көңілім не қылса да», «Өзгеге көңілім тоярсың» и «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл». О первом из них классик казахской литературы Мухтар Ауэзов говорил: «Передайте этому молодому человеку, что его романс конгениален стихам самого Абая». Впоследствии на основе этих романсов Мухамеджанов создал радиооперу «Абай и Айгерим». В 1964–1968 годах композитор возглавлял Казахскую государственную филармонию им. Джамбула. Ляйля Сыдыковна вспоминала, что именно ее отец добился приобретения для филармонии рояля американской компании Steinway & Sons и организовал музыкальный лекторий, проводивший так называемые абонементные концерты, комментарии к которым тут же давали профессиональные музыковеды. Тогда же Мухамеджанов создал великолепное произведение «Айсулу» – первую в истории казахской музыки комическую оперу, посвященную жизни колхозной молодежи. По словам Лауры Майлибаевой, опера быстро завоевала заслуженную популярность и успешно ставилась во многих театрах страны. На протяжении четырех лет, с 1968 по 1972 год, Сыдык Мухамеджанов возглавлял Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая. Наиболее известными произведениями этого периода творчества композитора стали опера «Жұмбақ қыз», созданная на основе знаменитой поэмы Сакена Сейфуллина «Кокшетау», и многочастная монументальная симфония «Дауыл», приуроченная к 100-летию со дня рождения Ленина и удостоенная в 1974 году Государственной премии Казахской ССР. По словам музыковеда и композитора Ильи Жаканова, созданные Мухамеджановым «...сонаты для скрипки и фортепиано, пьесы, кюи, написанные для оркестра народных инструментов, а также поэмы для камерных оркестров стали образцом всестороннего развития, высокой художественности произведений казахской инструментальной, оркестровой камерной музыки». Вклад Сыдыка Мухамеджанова в развитие музыкального искусства нашей страны был отмечен высокими правительственными наградами – орденами Октябрьской революции, Дружбы народов и «Знак Почета». В 1961 году композитору было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств, в 1967-м – народного артиста Казахской ССР, а в 1990-м – народного артиста СССР. Земляки выдающегося деятеля отечественной музыки и сегодня говорят: если бы Мухамеджанов создал только «Родину радости», «Голос веков» и романс «Жарқ етпес кара көңілім не қылса да», то даже этого было бы достаточно, чтобы занять одно из ведущих мест в когорте композиторов-классиков. А ведь как многогранен был талант Сыдыка Мухамеджанова! Как много нового открывают в его сочинениях сегодняшние слушатели. И не найдется, пожалуй, лучшего подарка к 100-летию выдающегося композитора, чем новые постановки его бессмертных произведений, которым – в этом можно не сомневаться – гарантировано самое пристальное внимание публики. Ведь, как в свое время писал один известный поэт, «стихия музыки – могучая стихия». #культура #память #история #композитор #Сыдык Мухамеджанов