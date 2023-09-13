Экономика Казахстана выросла на 4,9% за 8 месяцев

Итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-август рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как доложил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, за отчетный период экономика Казахстана выросла на 4,9%. В частности, рост в реальном секторе составил 4,4%, в сфере услуг – 4,8%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, информация и связь.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,2%. Их приток вырос в таких сферах, как транспорт и складирование – на 49%, образование – 31,9%, торговля – 30,1%, сельское хозяйство – 20,7%, промышленность – 8,5%.

В январе-июле внешнеторговый товарооборот республики вырос на 5,7% и составил $79,5 млрд. Экспорт достиг $44,8 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров – $14,2 млрд, а импорт – $34,7 млрд. В целом положительный торговый баланс равен $10 млрд.

По данным заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, за отчетный период в государственный бюджет поступило 12,5 трлн тенге доходов (план исполнен на 97,2%). Так, республиканский бюджет пополнился на 8,3 трлн тенге, местные бюджеты – на 4,2 трлн тенге. Расходы госбюджета исполнены на 98,6%, республиканского – на 99,3%, местных – на 98,3%.

Премьер-министр отметил, что реальный сектор продолжает вносить существенный вклад в рост ВВП. Например, горнодобывающая промышленность выросла на 4,3% за счет увеличения добычи нефти более чем на 6% и природного газа – на уровне свыше 3%.

В обрабатывающей промышленности рост превысил 3%. В частности, наблюдается интенсивное увеличение производства в машиностроении более чем на 28%, в том числе в автомобилестроении – свыше 42%.

Также высокую динамику в обрабатывающем секторе показали легкая промышленность – почти на 20%, производство резиновых и пластмассовых изделий – свыше 7%, готовых металлических изделий – свыше 6%, продуктов питания – на 4% и химическая промышленность – свыше 3%.

Глава правительства добавил, что обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе – на 11,4%. В целом введено в эксплуатацию почти 10 млн квадратных метров жилья.

По итогам 8 месяцев по всем основным показателям отмечается положительная динамика в Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях, городах Алматы и Шымкенте.

«Остальным регионам необходимо обеспечить достижение целевых показателей», – указал премьер-министр.

Благодаря принятым мерам по итогам августа наблюдается снижение инфляции до 13,1%. В этой связи госорганам и акиматам регионов поручено продолжить активную работу по стабилизации цен на продовольственные товары и стимулированию производства продуктов питания.

«Глава государства в послании поставил задачу по обеспечению экономического роста страны на уровне 6-7% в среднесрочной перспективе. Это серьезный вызов для правительства и акиматов. Нам всем необходимо принимать эффективные меры по ускорению роста в ключевых секторах экономики страны», – сказал Алихан Смаилов.