Экс-чиновника осудили ко второму сроку в Жамбылской области

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Вынесен еще один приговор руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Т.Рыскуловского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

По данным ведомства, ранее, в 2021 году спецпрокуроры расследовали уголовное дело в отношении руководителя вышеуказанного отдела, который длительное время не возвращал предпринимателям гарантийные взносы в сфере госзакупок.

Тогда приговором районного суда от 19 мая 2022 года он был признан виновным по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК и осужден к 7 годам лишения свободы.

"Не успели его отправить из следственного изолятора в колонию, как был установлен еще один факт для возбуждения нового уголовного дела. Так, в ходе проверки деятельности отдела ЖКХ на предмет расходования бюджетных средств и организации депозитария в период с 2014 по 2016 года прокуратурой Т. Рыскуловского района выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 5 млн тенге. Способ хищения заключался в направлении письма в отдел экономики и бюджетного планирования районного акимата о выделении денег для возврата гарантийной суммы подрядчику для возмещения ранее похищенных им денег",- говорится в сообщении.

По данному факту проведено досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 190 УК РК, после чего уголовное дело направили в суд.

Как проинформировали в надзорном органе, приговором суда от 20 сентября 2023 года руководитель отдела был признан виновным в совершении данного уголовного правонарушения, и с применением ч. 3 ст. 58 УПК РК (наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим) приговорен к 7 годам лишения свободы.