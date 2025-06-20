Как отмечают в министерстве, Академия гражданской защиты МЧС Казахстана – это не просто учебное заведение, а стратегический центр формирования кадрового потенциала для всей системы гражданской безопасности страны

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Кокшетау на площади «Абылай хана» состоялся торжественный церемониал выпуска курсантов факультета очного обучения Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов, заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, ветераны органов гражданской защиты, представители правоохранительных, государственных органов и почетные гости.

Генерал-майор Чингис Аринов в своём обращении к выпускникам отметил, что Академия гражданской защиты всегда находится в центре внимания руководства министерства и лично главы ведомства. Он отметил, что подготовка квалифицированных кадров, забота о курсантском составе, улучшение материальной базы и постоянное совершенствование качества образования - одни из главных приоритетных задач ведомства.

«Курсанты Академии — это будущее системы гражданской защиты. Именно вы станете офицерами, которые завтра будут возглавлять подразделения, принимать важные решения и нести ответственность за безопасность людей. Мы видим в вас целеустремлённость, силу духа и искреннее стремление служить Родине. Государство и министерство придают большое значение развитию Академии. При поддержке Главы государства в Кокшетау планируется строительство нового современного учебного комплекса, модернизация учебной базы, создание лучших условий для учёбы и жизни курсантов и преподавателей. Это не просто инфраструктурные изменения, это вклад в формирование профессионального и сильного поколения спасателей», — подчеркнул министр Чингис Аринов.

В свою очередь заместитель акима Досулан Айтбаев отметил, что регион гордится вкладом в формирование профессиональных кадров для всей республики. Академия уже давно стала кузницей кадров для всей системы гражданской защиты Казахстана.

Одной из славных традиций проведения церемониала выпуска в Академии является прощание с Боевым знаменем вуза. В этом году эту честь доверили лейтенанту Шерхану Ишанбекову примерному курсанту, активно проявившему себя в течение всех лет учёбы.

Также в рамках церемонии состоялось вручение именной стипендии имени заслуженного работника пожарной охраны Казахской ССР, ветерана МЧС полковника Нурпеиса Акпарова. Стипендия учреждена его семьей и ежегодно вручается лучшему выпускнику Академии. В 2025 году обладателем стипендии стал лейтенант Арсен Алимжомартов. Награду вручила дочь полковника Разия Акпарова.

В завершение торжественного мероприятия молодые лейтенанты исполнили прощальный офицерский вальс и прошли маршем в общем курсантском строю, символически начиная новый этап в своей профессиональной жизни.

Академия имени Малика Габдуллина на протяжении десятилетий остаётся ведущим профильным вузом в системе МЧС, обеспечивая подготовку высококвалифицированных специалистов в области гражданской защиты. На её базе проходит не только начальная профессиональная подготовка, но и повышение квалификации действующих сотрудников. С момента основания вуз подготовил около 6 000 специалистов, ещё столько же прошли обучение по программам повышения квалификации. Все выпускники распределены в территориальные подразделения министерства.